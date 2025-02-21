مندوب الصين التجاري ووزير الخزانة الأميركي يبحثان مخاوف الطرفين

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عبر كل من مبعوث الصين التجاري ووزير الخزانة الأميركي خلال مكالمة هاتفية الجمعة عن “مخاوف جدية” لدى الجانبين بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على الواردات من الصين، وفق مصادر إعلامية ووزارية.

وقال التلفزيون الصيني الرسمي أن هي ليفينغ عبر عن “مخاوف جدية بشأن القيود الأخيرة، مثل زيادة الرسوم الجمركية، التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين”.

من جانبها، قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن الوزير سكوت بيسنت “اعرب عن مخاوفه الجدية حيال جهود جمهورية الصين الشعبية لمكافحة المخدرات، واختلال التوازن الاقتصادي، والسياسات غير المنصفة”.

هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على حد سواء على حلفاء بلاده وخصومها بما في ذلك الصين التي فرض في بداية شباط/فبراير على منتجاتها المستوردة إلى الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية بنسبة 10%، وهدد بالمزيد مع اقتراحه إمكان التوصل إلى صفقة تجارية معها.

وقال التلفزيون الصيني إنه خلال المكالمة التي أجريت بناء على طلب بيسنت “تبادل الجانبان وجهات نظر تناولت بعمق القضايا الاقتصادية المهمة بين الصين والولايات المتحدة حول تنفيذ ما اتفق بشأنه الرئيسان” شي جينبينغ وترامب.

وأضاف “أقر الجانبان بأهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، واتفقا على الحفاظ على التواصل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

عندما سُئلت وزارة الخارجية الصينية الخميس عن تصريح ترامب بشأن احتمال التوصل لاتفاق تجاري، قالت إن البلدين “يجب أن يحلا مخاوفهما من خلال الحوار والتشاور على أساس المساواة والاحترام المتبادل”.

بور/ص ك/ دص