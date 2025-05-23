منصة “التحقق الرقمي” في الإمارات وثّقت نحو 22 مليون مستند منذ إطلاقها

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أصدرت منصة التحقق الرقمي، التابعة لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات، أكثر من 21 مليونا و789 ألف مستند رقمي موثق، منذ إطلاقها في منتصف كانون الثاني/يناير 2022، وفق بيان وكالة أنباء الإمارات (وام).

ووصل عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة إلى 55 نوعا صادرة عن 22 جهة حكومية اتحادية ومحلية، لتصير واحدة من أبرز مسرّعات التحول الرقمي الشامل في الإمارات، بحسب “وام”.

وتوفر المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، خدمة التحقق الرقمي من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة فيها بشكل فوري، دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، وفق البيان.

وأضاف بيان “وام” أن المنصة تتيح أيضا تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.

وتعتمد المنصة على تقنية البلوك تشين وتعمل كسجلّ رقمي مشترك وآني ومشفر لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات.

م ل/الح