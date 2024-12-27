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منظمة الصحة: إصابة موظف بجروح خطيرة في ضربة على مطار يمني

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زوريخ (رويترز) – قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن أحد الموظفين الجويين بالمنظمة التابعة للأمم المتحدة أصيب في هجوم جوي على المطار الرئيسي الدولي في اليمن يوم الخميس، مضيفا أنه يعاني من إصابات خطيرة لكنه يتعافى الآن في المستشفى.

وقالت إسرائيل إنها قصفت عدة أهداف مرتبطة بحركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي، وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا في الهجوم.

وكان تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة في المطار انتظارا للمغادرة عندما وقع القصف الجوي، وقال إن أحد أفراد طاقم طائرته أصيب.

وذكر المتحدث أن المصاب الذي يعمل في الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة خضع لعملية جراحية. وأضاف المتحدث أن الموظف بدأ يتعافى على ما يبدو.

وقال المتحدث إن تيدروس سيواصل زيارته إلى اليمن حتى تتمكن طائرته من المغادرة. ويزور تيدروس اليمن للتفاوض على إطلاق سراح موظفين تابعين للأمم المتحدة محتجزين هناك وتقييم الوضع الإنساني.

وذكر المتحدث أن الطائرة قد تغادر اليمن يوم الجمعة، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.

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