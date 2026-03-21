منظمة الصحة: مقتل 64 شخصا على الأقل في هجوم على مستشفى بالسودان

1دقيقة

21 مارس آذَار (رويترز) – قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس اليوم السبت ‌في منشور على إكس إن هجوما استهدف مستشفى في شرق دارفور بالسودان أسفر عن مقتل 64 شخصا على الأقل، بينهم أطفال وكوادر طبية ومرضى.

وقالت المنظمة إن الهجوم الذي وقع أمس الجمعة على مستشفى الضعين التعليمي في شرق دارفور تسبب في توقف عمل المستشفى، ما أدى إلى انقطاع الخدمات الطبية الأساسية في المدينة.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)