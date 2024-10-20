منظمة الصحة العالمية تمنح مصر شهادة خلو من الملاريا

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نالت مصر الأحد شهادة خلو من الملاريا، في إنجاز وصفته منظمة الصحة العالمية التي أصدرت الوثيقة بأنه “نجاح تاريخي حقا” يتوّج جهودا بذلت لنحو قرن للقضاء على المرض.

وجاء في بيان للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس أن “الملاريا قديمة قدم الحضارة المصرية نفسها، ولكن هذا المرض الذي ابتلي به الفراعنة بات الآن من ماضي مصر لا مستقبلها”.

وأضاف “الإشهاد على خلو مصر من الملاريا نجاح تاريخي حقا، وشهادة على التزام شعب وحكومة مصر بالتخلص من هذه الآفة القديمة”.

وقال وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، إن “حصول مصر على شهادة القضاء على الملاريا اليوم ليس نهاية الرحلة بل بداية مرحلة جديدة”.

أضاف “يجب علينا الآن أن نعمل بلا كلل ويقظة للحفاظ على إنجازنا من خلال الحفاظ على أعلى معايير الترصد والتشخيص والعلاج”.

على الصعيد العالمي، تمكن ما مجموعه 44 بلدا وإقليم واحد من تحقيق هذا الإنجاز، وفق المنظمة.

تمنح المنظمة شهادة القضاء على الملاريا لكل بلد يثبت، بما لا يدع مجالا للشك المعقول، أن سلسلة انتقال الملاريا محليا من طريق بعوض الأنوفيليس قد توقفت في جميع أنحاء البلد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.

وعلى البلد أيضا أن يثبت قدرته على منع عودة انتقال العدوى.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الجهود المبكرة للحد من الاتصال بين الإنسان والبعوض في مصر بدأت في عشرينيات القرن الماضي عندما حظرت زراعة الأرز ومحاصيل أخرى بالقرب من المنازل.

وبحلول عام 1942، ارتفع عدد الحالات في مصر إلى أكثر من ثلاثة ملايين نتيجة لنزوح السكان خلال الحرب العالمية الثانية.

وتسبب سد أسوان الذي بُني في ستينيات القرن العشرين بمخاطر جديدة لانتشار الملاريا، إذ شكلت المياه الراكدة بيئة خصبة لتكاثر البعوض.

ولكن بحلول عام 2001، تمكنت مصر من “السيطرة بشكل تام” على مرض الملاريا، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتسجل نيجيريا أكثر من ربع حالات الوفاة بسبب الملاريا سنويا، متقدمة على جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا والموزامبيق

والملاريا مرض طفيلي ينتقل عن طريق البعوض، وهو شائع في البلدان الاستوائية وشبه الاستوائية.

كان هناك 249 مليون حالة إصابة بالملاريا مسجلة في جميع أنحاء العالم في عام 2022.

رجم/ود-سام/غ ر