منظمون: مصر ترحل عشرات الأجانب كانوا يخططون للمشاركة بمسيرة مؤيدة للفلسطينيين

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القاهرة (رويترز) – رحلت السلطات في مصر عشرات الأجانب الذين وصلوا إليها للمشاركة في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين فيما يواجه عشرات آخرون الترحيل، حسبما قال منظمون ومصادر أمنية وأخرى بمطار مصري يوم الخميس.

ووصل مئات الأشخاص إلى مصر هذا الأسبوع للمشاركة في المسيرة العالمية إلى غزة، وهي مبادرة دولية تهدف إلى ممارسة الضغط من أجل إنهاء الحصار الإسرائيلي للقطاع الفلسطيني وتسليط الأضواء على الأزمة الإنسانية هناك.

وقال المنظمون إن أشخاصا من 80 دولة يستعدون لبدء المسيرة نحو معبر رفح المصري مع غزة، وأكدوا أن السلطات رحلت بعضهم أو احتجزتهم في المطار.

وقالت ثلاثة مصادر في مطار إسطنبول لرويترز إن 73 أجنبيا على الأقل تم ترحيلهم على متن رحلة متجهة إلى اسطنبول يوم الخميس بعد أن قالت السلطات إنهم انتهكوا قواعد الدخول إلى مصر، وإن نحو 100 آخرين موجودون في المطار في انتظار الترحيل.

ولم ترد وزارة الخارجية بعد على طلب من رويترز للتعليق. وكانت قد ذكرت سابقا أن الزيارات إلى منطقة رفح الحدودية يجب أن تتم بالتنسيق المسبق مع السفارات المصرية أو الجهات الحكومية، وأكدت على ضرورة اتباع الإجراءات الرسمية لضمان السلامة والأمن.

وقال المنظمون في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء إنهم امتثلوا لجميع المتطلبات المذكورة.

وأضافوا في البيان “خلال الشهرين اللذين سبقا المسيرة، قام المنظمون بالتنسيق بشكل مباشر مع السفارات المصرية في أكثر من 15 دولة ومع وزارة الخارجية لضمان الشفافية في كل مرحلة من المراحل”، وحثوا مصر على إطلاق سراح جميع من احتجزتهم.

وطلب وزير الدفاع الإسرائيلي من الجيش يوم الأربعاء منع المتظاهرين من دخول غزة من مصر، وقال إن المسيرة تشكل تهديدا للأمن الإسرائيلي والإقليمي.

وقال مسؤولون مصريون إن إسرائيل أغلقت معبر رفح من الجانب الفلسطيني في غزة ويريدون ضغوطا دولية على إسرائيل لفتحه للسماح بدخول المساعدات.