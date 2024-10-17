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من هم قيادات حماس وحزب الله الذين جرى اغتيالهم؟

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من جنى شقير

(رويترز) – قتلت إسرائيل عددا من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحليفتها جماعة حزب الله اللبنانية على مدى أكثر من عام منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وجرى إبلاغ أعضاء بمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، أحد العقول المدبرة لهجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي على إسرائيل، قُتل على الأرجح، بحسب ما قاله مسؤولان مطلعان على الأمر.

وفيما يلي قائمة بأسماء قادة حزب الله وحماس الذين تم استهدافهم خلال العام الماضي:

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية