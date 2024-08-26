مهمة: النيران مشتعلة في السفينة سونيون منذ الجمعة بعد هجوم الحوثيين

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(رويترز) – قالت مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر (أسبيدس) عبر منصة إكس يوم الاثنين إن النيران لا تزال مشتعلة في السفينة سونيون، التي ترفع علم اليونان، منذ 23 أغسطس آب إثر تعرضها لهجوم من جماعة الحوثي اليمنية.

وذكرت المهمة أنه لا توجد أي مؤشرات واضحة حتى الآن على تسرب نفطي.

ونشرت المهمة صورا بتاريخ يوم الأحد تظهر تصاعد ألسنة اللهب والدخان من سطح السفينة.

وقال الحوثيون، الذين يسيطرون على أكثر مناطق اليمن اكتظاظا بالسكان، يوم الخميس إنهم هاجموا ناقلة النفط سونيون في البحر الأحمر. وتهاجم الجماعة المتحالفة مع إيران سفنا تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وذكرت أسبيدس أن الحرائق شوهدت في خمسة مواقع على الأقل على سطح السفينة، بالإضافة إلى اشتعال جزء من الهيكل العلوي.

وأظهرت صورة التقطها القمر الصناعي (كوبرنيكوس 2) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية تصاعد الدخان من البحر بالقرب من مكان رصد سونيون آخر مرة.

وتمكنت رويترز من تحديد موقع الصورة عن طريق مطابقة آخر مكان شوهدت فيه السفينة مع بيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن.

وقالت أسبيدس يوم الخميس إن الناقلة، التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، تشكل خطرا بيئيا.