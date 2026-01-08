The Swiss voice in the world since 1935
موسكو تطلق سراح باحث فرنسي لقاء إطلاق باريس لاعب كرة سلة روسيا

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أفرجت السلطات الروسية الخميس عن الباحث الفرنسي لوران فيناتييه المسجون منذ العام 2024، مقابل إطلاق السلطات الفرنسية سراح لاعب كرة السلّة الروسيّ دانييل كاساتكين المطلوب للولايات المتحدة.

ووصل فيناتييه إلى باريس حيث جرى استقباله في مقر الخارجية الفرنسية، بحسب ما أعلنت الوزارة، فيما عاد كاساتكين إلى روسيا بحسب ما أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي.

وقال الجهاز في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية إن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر عفوا عن فيناتييه المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات لعدم الافصاح عن نفسه كـ”عميل أجنبي” في روسيا، والذي وُجهت له حديثا اتهامات جديدة بالتجسس.

ونشر الجهاز الأمني الروسي مقطعا مصورا لإطلاق سراحه يُظهره خارجا من سجن في منطقة يتساقط فيها الثلج، ثم يستقل سيارة، وبعد ذلك يصعد على متن طائرة صغيرة.

وفيناتييه البالغ 49 عاما، باحث متخصص في ملف الفضاء ما بعد الحقبة السوفياتية، وكان يعمل على الأراضي الروسية مع مركز الحوار الإنساني، المنظمة السويسرية غير الحكومية التي تتوسط في النزاعات خارج الدوائر الدبلوماسية الرسمية.

أما كاساتكين، فقد أوقف في فرنسا في حزيران/يونيو 2025 بطلب من القضاء الأميركي للاشتباه في ضلوعه بشبكة قرصنة إلكترونية.

بور/خلص/كام

