موسى أبو مرزوق: حماس مستعدة لإجراء محادثات مع إدارة ترامب

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(رويترز) – ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن موسى أبو مرزوق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الأربعاء أن الحركة مستعدة لإجراء اتصالات ومحادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت الوكالة عن أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، قوله “نحن مستعدون للاتصال والمحادثات مع إدارة ترامب”.

وأضاف “في الماضي لم نعترض على الاتصالات مع إدارة (الرئيس الأمريكي السابق جو) بايدن أو ترامب أو أي إدارة أمريكية أخرى ونحن منفتحون على المحادثات مع جميع الأطراف الدولية”.

ولم يتضح متى أجرت الوكالة المقابلة مع أبو مرزوق الذي كان يزور موسكو يوم الاثنين لإجراء محادثات بمقر وزارة الخارجية الروسية.

وتعهد ترامب يوم الثلاثاء بأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة المدمر بسبب الحرب بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى وتطويره اقتصاديا، وهي الخطوة التي من شأنها أن تضرب عرض الحائط بالسياسة الأمريكية المستمرة منذ عقود تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال أبو مرزوق لوكالة الإعلام الروسية إن المحادثات مع الولايات المتحدة أصبحت نوعا من الضرورة بالنسبة لحماس، باعتبار واشنطن طرفا رئيسيا في الشرق الأوسط.

وأضاف “لهذا السبب رحبنا بالمحادثات مع الأمريكيين وليس لدينا أي اعتراض على هذه القضية”.