موظفو “ديزني لاند” في كاليفورنيا يلوّحون بالإضراب

afp_tickers

4دقائق

تظاهر المئات من موظفي “ديزني لاند” الأربعاء بالقرب من لوس أنجليس للمطالبة بتحسين أجورهم والاحتجاج على ممارسات مناهضة للنقابات من جانب المجموعة، في نزاع مطلبي يُنذر بإمكان تنفيذ إضراب كبير داخل مدينة الملاهي.

وتولّت تنظيم هذا التحرّك نقابات المتنزه التي تمثّل 14 ألفاً من موظفيه، وهي تقيم الجمعة تصويتاً لاتخاذ قرار في شأن إمكان اللجوء إلى الإضراب.

ورفع المتظاهرون في محيط المتنزه الشهير في أناهايم، إحدى ضواحي لوس أنجليس، والذين كان بعضهم يرتدي ملابس شخصيات أفلام “إنديانا جونز” و”حرب النجوم”، لافتات كتب عليها مثلاً “ميكي يريد أجرا عادلا”، وأخرى تدعو مجموعة “ديزني” إلى ألاّ تؤدي “دور الشرير”.

وكُتب على أحد القمصان “ستستثمر ديزني ملياري دولار في متنزهها، لكنها ترفض أن تدفع لموظفيها أجراً لائقاً”.

وتجري المجموعة مفاوضات منذ نيسان/أبريل الفائت مع نقابات متنزهها في كاليفورنيا، لتجديد العقد الجماعي لآلاف الممثلين والندل وعاملات النظافة الذين يتولون تسيير العمل في مدينة الملاهي.

ولم تسفر هذه المحادثات عن نتيجة حتى الآن، فيما اتهمت النقابات المجموعة بترهيب الموظفين، ما دفع بمفتشية العمل الأميركية إلى فتح تحقيق.

ومن أبرز ما أثارته النقابات أن أكثر من 500 موظف تعرضوا للتوبيخ والمراقبة والتهديدات التأديبية بسبب وضعهم الدبوس النقابي الذي يمثل قفازاً عليه صورة “ميكي ماوس” مرفوعاً على شكل قبضة.

وأشارت الموظفة جيني كريستاليس التي شاركت في التظاهرة في تصريح لوكالة فرانس برس إلى أنها رأت الأسبوع الفائت “مديراً يطلب من إحدى المضيفات إزالة الشارة، ويقول لها إن ذلك سيدوّن في ملفها”. واضافت أنها “كانت متوترة وخائفة”.

وأوضحت كريستاليس (44 عاماً) التي تعمل في أحد متاجر المتنزه منذ خمس سنوات أنها تتقاضى نحو 2800 دولار شهرياً، وهو مبلغ لا يكفيها حتى لدفع بدل إيجار منزلها العائلي البالغ 3200 دولار شهرياً.

وأضافت بسخط “نحن نستحق أجوراً عادلة (…). الإضراب ملاذنا الأخير ولا نريد أن نصل إليه. ولكن إذا لم تتجاوب +ديزني+، فنحن جميعاً جاهزون”.

وفي حال صوّت الموظفون الجمعة لصالح الإضراب، فستقرر النقابات بعد ذلك شروطه ومدته.

وأكدت “ديزني” الأربعاء أنها “عازمة” على عقد جلستي المفاوضات المقررتين الاثنين والثلاثاء المقبلين مع النقابات، من أجل “التوصل إلى اتفاق (…) يتيح لمتنزه +ديزني لاند+ النمو” وتوفير فرص عمل.

وفي حال تقرَّرَ المضي في تحركّ مطلبي واسع النطاق في “ديزني”، فسيكون تاريخياً، إذ لم ينفذ موظفو متنزهها الترفيهي في كاليفورنيا إضراباً منذ عام 1984، وفقا لصحيفة “لوس أنجليس تايمز”.

وكان الممثلون وكتّاب السيناريو في هوليوود نفذوا العام الفائت إضراباً تاريخياً استمر ستة أشهر وأصاب قطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني بالشلل.

بور-رفو/ب ح/جك