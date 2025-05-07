ميرتس في باريس لإعادة الزخم إلى العلاقات الألمانية الفرنسية

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وصل المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس الأربعاء إلى فرنسا حيث استقبله الرئيس إيمانويل ماكرون في لقاء يرمي إلى إعادة الزخم إلى الثنائي الألماني الفرنسي.

وغداة انتخابه مستشارا لألمانيا، حطّ ميرتس في باريس، وهي أوّل عاصمة أوروبية يزورها عادة المستشار الألماني الجديد، قبل أن يتوجّه إلى وارسو لإنعاش العلاقات معها أيضا ثمّ ينتقل الجمعة إلى بروكسل.

واستقبله الرئيس الفرنسي في باحة قصر الإليزيه عند الساعة 12,15 (10,15 ت غ) قبل البدء في محادثات رسمية وعقد مؤتمر صحافي مشترك.

وأعلن ماكرون عقب اجتماعه بميرتس عن إنشاء مجلس دفاع ألماني فرنسي مشترك، متوجها إلى المستشار المحافظ بالقول “نريد أن نجابه معا التحديات التي تواجه أوروبا”.

بعد أربع سنوات اتسمت أحيانا بالتعقيد في عهد المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس، يحرص الزعيمان على توجيه “إشارة قويّة جدّا إلى تجدّد العلاقات الألمانية الفرنسية وإلى أوروبا”، بحسب بيان للإليزيه.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنه يتعين “العودة إلى التأثير الفرنسي الألماني” واجراء “تشاور منهجي” حول الأجندة الأوروبية برمّتها، من الدفاع إلى المنافسة والميزانية والهجرة.

وأكّد المستشار الألماني، من جانبه، أن بلده سيتولّى “من جديد” بعد سنوات من الانكفاء “مسؤوليات القيادة في أوروبا مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي”.

وتعلّق باريس آمالا كبيرة على ميرتس الذي يجاهر بضرورة تعزيز السيادة الأوروبية، لا سيما على الصعيد العسكري ويؤيّد الانضواء تحت المظلة النووية الفرنسية البريطانية في قطيعة مع الاعتماد التقليدي على الترسانة الأميركية، حتى أنه لا يعارض تزويد كييف بصواريخ ألمانية بعيدة المدى

لكن بعض القضايا الخلافية لاتزال عالقة بين البلدين، مثل الميزانية وسندات اليورو.

واثار فشل ميرتس في الحصول على غالبية الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التي كان من المفترض أن تكون شكلية واضطراره إلى خوض جولة ثانية للمرّة الأولى في تاريخ انتخاب المستشار في ألمانيا، المخاوف وكشف عن هشاشة ائتلافه الحكومي الذي تعولّ عليه أوروبا لوضع ألمانيا في قلب المعادلة الأوروبية مجدّدا.

بور-لب-فل/م ن/ريم