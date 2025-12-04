ميرتس في بلجيكا الجمعة لبحث مسألة الأصول الروسية المجمّدة
يتوجّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى بلجيكا الجمعة لإجراء محادثات مع نظيره البلجيكي ورئيسة المفوضية الأوروبية بشأن الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا، وفق ما أفادت مصادر حكومية ألمانية الخميس.
وعرضت المفوضية الأوروبية الأربعاء خطة لتمويل أوكرانيا على مدى عامين، غير أنّ أحد خياراتها المتمثّل باستخدام الأصول الروسية المجمّدة، لا يزال يصطدم برفض بلجيكا.
ويخشى هذا البلد، الذي يضم غالبية تلك الأصول المجمّدة بموجب العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، أن يتحمّل وحده العواقب إذا حدثت أي مشاكل قانونية أو مالية.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن “المستشار الألماني فريدريش ميرتس سيتوجّه مساء الجمعة إلى بلجيكا لحضور عشاء خاص مع رئيس الوزراء البلجيكي بارت دو ويفر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين”.
ووفق المصادر نفسها، ستتناول المحادثات مسألة استخدام الأصول الروسية المجمّدة لصالح أوكرانيا.
وكان مقررا أن يسافر ميرتس إلى أوسلو الجمعة، لكنه أجّل زيارته إلى موعد لاحق.
