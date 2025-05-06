ميرتس يخسر الجولة الأولى من الاقتراع لاختياره مستشارا لألمانيا

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مُني زعيم المحافظين فريدريش ميرتس بانتكاسة الثلاثاء إثر فشله في الحصول على غالبية برلمانية في جولة التصويت الأولى لاختياره لمنصب المستشار الجديد في ألمانيا.

ومن المقرر أن يصوت النواب في جولة ثانية بعد ظهر الثلاثاء.

ويخشى أن تؤدي هذه الانتكاسة غير المتوقعة، وهي الأولى في ألمانيا في فترة ما بعد الحرب، إلى إطالة شلل المؤسسات في في برلين منذ انهيار حكومة الائتلاف بزعامة أولاف شولتس قبل نصف سنة، ما استدعى إجراء انتخابات في شباط/فبراير.

وضمن مساعيه للفوز بمنصب المستشار العاشر في ألمانيا الحديثة، تعهد ميرتس بإنعاش الاقتصاد المتعثر والحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز دور برلين في أوروبا في ظلّ تزايد الاضطرابات الجيوسياسية منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

غير أن تصويت النواب الثلاثاء، والذي كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه إجراء شكلي، تسبب بمزيد من الفوضى ودلّ على وجود معارضة داخل صفوف الائتلاف بين المحافظين والاشتراكيين لتشكيل حكومة.

وللفوز بمنصب المستشار يتعين على ميرتس الحصول على الأغلبية الضرورية البالغة 316 مقعدا من إجمالي 630 مقعدا في البرلمان (البوندستاغ). لكنه حصل على تأييد 310 نواب فقط فيما صوّت 307 نواب ضده.

وإذا في فشل اقتراع الجولة الثانية، تُجرى جولة ثالثة وأخيرة سيكون حصوله فيها على أصوات الأغلبية البسيطة من المشرعين كافيا لانتخابه.

وكتب المحلل هولغ شيمدينغ من بنك بيرنبرغ “من المرجح أن يتم انتخاب ميرتس في نهاية المطاف”.

وأضاف “لكن مع ذلك، فإن الفشل غير المسبوق في انتخابه من الجولة الأولى سيظل يمثل انطلاقة سيئة له. فذلك يظهر أنه لا يستطيع الاعتماد كليا على ائتلافه”.

ورأى أن “ذلك سيثير بعض الشكوك حول قدرته على تنفيذ أجندته بالكامل، ما من شأنه أن يُلحق الضرر بسلطته على الصعيد الداخلي والدولي، أقله في البداية”.

– اليمين المتطرف يرحب –

ورأت المحللة في كابيتال إيكونوميكس فرانتسيسكا بالماس أن انتكاسة ميرتس “لن تمنعه على الأرجح هو والائتلاف الكبير من تولي السلطة في الأيام أو الأسابيع المقبلة”.

لكنها أضافت “ومع ذلك فإنها تُضعف ميرتس بشدة وتشير إلى أن الآمال المعقودة على مزيد من الاستقرار في السياسة الألمانية ربما خابت، وأن الحكومة قد تواجه صعوبات في تنفيذ أجندتها الاقتصادية”.

وكان ميرتس يعوّل على دعم موحد من تحالف حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي /حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي الذي فاز في الانتخابات العامة في شباط/فبراير، والحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة شولتس، واللذين يمثلهما معا 328 نائبا.

وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، مع وجود ورقة تصويت غير صالحة، بينما تغيب تسعة آخرون

ورحب حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، أكبر أحزاب المعارضة والذي حقق نتيجة غير مسبوقة في الانتخابات بفوزه بأكثر من 20 بالمئة من الأصوات، بنتيجة الاقتراع المفاجئة.

وقالت الرئيسة المشاركة للحزب أليس فيدل للصحافيين إن “على ميرتس التنحي وأن يتم التمهيد لانتخابات عامة”. واعتبرت نتائج التصويت “يوما جيدا لألمانيا”.

كان من المفترض أن يؤدي ميرتس اليمين الدستورية أمام الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، فيما يعتزم زيارة باريس ووارسو الأربعاء.

وعبر بودو راميلوف المنتمي لحزب دي لينكه اليساري المتطرف المعارض عن “غضبه” لأن ميرتس ونائبه المعين لارش كلينغبيل المنتمي للحزب الاشتراكي الديموقراطي “سمحا بحدوث مثل هذا الوضع”.

– اضطرابات عميقة –

وجاءت الأزمة السياسية في ألمانيا في وقت قلب ترامب العلاقات الأمنية والتجارية على ضفتي الأطلسي رأسا على عقب، وأثار قلق الحلفاء بتواصله المباشر مع روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا.

وكثف ترامب الضغوط على حلفائه الأوروبيين منتقدا قلة إنفاقهم على حلف شمال الأطلسي.

كما اتهمهم باستغلال الولايات المتحدة عبر تحقيق فوائض تجارية، وفرَض رسوما جمركية في قرار مؤلم بشكل خاص لألمانيا، القوة التصديرية.

الاثنين، قال ميرتس الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال الأعمال التجارية، ولكن لم يسبق له تولي منصب قيادي حكومي، “نعيش في زمن من التغيّرات الجذرية والاضطرابات العميقة… وإرباك كبير”.

وأضاف “ولهذا السبب ندرك أن من واجبنا التاريخي قيادة هذا الائتلاف نحو النجاح”.

وتعهد تحالف الحزبين الرئيسيين في ألمانيا، بعد توليه الحكم، بمواصلة دعم أوكرانيا في وقت تسعى الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وتوقع الائتلاف أن يتولى السلطة، وحصل بالفعل على مئات مليارات اليوروهات في إطار خطة إنفاق ضخمة أقرها البرلمان المنتهية ولايته.

وهدف الائتلاف المعلن إعادة بناء البنى التحتية المتهالكة والجيش الذي يعاني من نقص التمويل منذ فترة طويلة، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الذي سجل انكماشا خلال العامين الماضيين.

كما تعهد ميرتس بكبح الهجرة غير الشرعية ونشر قوات شرطة إضافية لتأمين حدود ألمانيا، ووضع حد لسياسة الباب المفتوح التي رحبت بالملايين من طالبي اللجوء في عهد منافسته المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.

ودعت مونيكا شنيتزر رئيسة مجلس الخبراء الاقتصاديين الذي يقدم المشورة للحكومة، إلى إيجاد حل سريع، قائلة إن “أي شكل من أشكال عدم اليقين هو بمثابة سم للاقتصاد”.

بور-جسك-فز/غد/ص ك