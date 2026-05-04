ميرسك: الجيش الأمريكي رافق إحدى سفننا عبر مضيق هرمز

لوس انجليس 4 مايو أيار (رويترز) – قال عملاق الشحن ميرسك إن سفينة نقل المركبات (ألايانس فيرفاكس)، التي ترفع العلم الأمريكي وتديرها شركة (فاريل لاينز) التابعة لميرسك، غادرت الخليج عبر مضيق هرمز اليوم الاثنين برفقة قوات عسكرية أمريكية.

وأضافت ميرسك أن العبور تم دون وقوع أي حوادث وأن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يصابوا بأذى.

وكانت (ألايانس فيرفاكس) من مئات السفن التي تقطعت بها السبل في الخليج بعد أن أدت الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران إلى إغلاق مضيق هرمز منذ أوائل مارس آذار.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)