ميلي يعتبر الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضدّ إيران خيارا صائبا

وصف الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الأحد الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضدّ إيران بأنها “الخيار الصائب”، وذلك أثناء توقيعه على ما يُعرف بـ”اتفاقات إسحق” الهادفة إلى تعميق العلاقات الثنائية بين إسرائيل ودول أميركا اللاتينية.

وفي ثالث زيارة له إلى إسرائيل منذ تولّيه منصبه في نهاية العام 2023، جدّد ميلي دعم بلاده للحملة ضدّ إيران، مذكرا بقرار حكومته السابق تصنيف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”.

وقال الرئيس الأرجنتيني في بيان مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “عبّرنا عن دعمنا الراسخ للولايات المتحدة وإسرائيل في حربهما ضدّ الإرهاب وضدّ النظام الإيراني، ليس فحسب لأن ذلك هو الخيار الصائب، بل لأّننا إخوة في المعاناة”.

وأضاف “كانت الأرجنتين ضحية هجمات إرهابية جبانة استهدفت مركز آميا والسفارة الإسرائيلية، وجرى التحريض عليهما من قِبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وتتّهم الأرجنتين إيران بعدم التعاون مع التحقيق في تفجير وقع العام 1994 في بوينوس آيرس، وأسفر عن مقتل 85 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في مركز للجالية اليهودية. وفي العام 1992، أدى انفجار في السفارة الإسرائيلية إلى مقتل 29 شخصا وإصابة 200 آخرين.

ووقّعت إسرائيل والأرجنتين اتفاقا لإطلاق رحلات جوية مباشرة بين بوينوس آيرس وتل أبيب اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر، في خطوة قال ميلي إنها سترسّخ “رابطا غير قابل للكسر” بين البلدَين.

كذلك، جدّد ميلي استعداد بلاده “لنقل السفارة الأرجنتينية إلى القدس في أقرب وقت تسمح فيه الظروف”، معتبرا أن “ذلك ضروري، وقبل كل شيء، عادل”.

من جهته، أشاد نتنياهو بـ”الوضوح الأخلاقي” لميلي على خلفية وقوفه إلى جانب إسرائيل. وقال “الرئيس ميلي… أظهر ذلك من خلال وقوفه إلى جانب الشعب اليهودي، وفي مواجهة الافتراءات المعادية للسامية، وأيضا وقوفه معنا عند الحاجة، وعندما نخوض معركة الحضارة ضدّ الهمجية”.

