The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ناجون من زلزال المغرب يطالبون بمساعدات حكومية لإعادة الإعمار

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تظاهر العشرات من الناجين من زلزال 2023 الذي ضرب المغرب في الرباط الاثنين في الذكرى الثانية للكارثة، للتنديد بـ”الاقصاء” من برنامج المساعدة الحكومية لإعادة الإعمار.

ورفع المتظاهرون أمام البرلمان لافتات كتبوا فيها “نطالب بإنصافنا وعدم اقصائنا من الدعم الملكي المخصص لضحايا زلزال الحوز”.

وقال إبراهيم أشكيجو لوكالة فرانس برس “لقد فقدنا منزلنا… لكن تم استبعادنا من المساعدات دون أي تفسير. هذا ظلم كبير”، مؤكدا أنه لا يزال يعيش في “حاوية” جنوب غرب مدينة مراكش بوسط البلاد.

وأضافت عائشة أوشان التي جاءت مع والدتها من غرب ورزازات على بعد حوالى 500 كيلومتر جنوب الرباط “نعيش في ظروف صعبة داخل مأوى (مرأب) سيارة”، و”يقولون لنا إنه ليس لدينا الحق في المساعدة، وهذا غير طبيعي”. 

وتسبب الزلزال الذي ضرب المنطقة في الثامن من سبتمبر/أيلول 2023 وراوحت شدّته بين 6,8 و7 درجات، بوفاة حوالى ثلاثة آلاف شخص وألحق أضرارا بأكثر من 55 ألف منزل، خصوصا في المناطق الجبلية النائية بالقرب من مراكش.

وأعيد بناء 45880 منزلا في محافظات الحوز وشيشاوة وتارودانت ومدينة مراكش، وفقا لأحدث البيانات الرسمية التي لا تشمل محافظتي ورزازات وأزيلال.

وتجاوزت المساعدات المخصصة لإعادة الإعمار والتأهيل 396 مليون يورو (4,2 مليار درهم)، في حين أن المخصصات الشهرية المقدمة للناجين والتي بلغت 236 يورو، تجاوزت 226 مليون يورو (2,4 مليار درهم)، وفقا للأرقام الرسمية المنشورة في تموز/يوليو.

تم تخصيص برنامج مساعدة بقيمة 11 مليار يورو لإعادة الإعمار والتطوير الاجتماعي والاقتصادي للمحافظات المتضررة من الزلزال على مدى خمس سنوات.

كو/اج/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
20 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية