ناشطان مناصران للفلسطينيين يلحقان أضرارا بطائرتين في قاعدة عسكرية بريطانية

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لندن (رويترز) – اقتحم اثنان من نشطاء حركة مناصرة للفلسطينيين تدعى (فلسطين أكشن) قاعدة للقوات الجوية الملكية البريطانية في وسط إنجلترا يوم الجمعة وألحقا أضرارا بطائرتين عسكريتين تستخدمان في التزود بالوقود والنقل.

وقالت (فلسطين أكشن) إن اثنين من نشطائها دخلا قاعدة برايز نورتون في أوكسفوردشير وقاما برش طلاء أحمر على طائرتين طراز فوياجر وأحدثا المزيد من الأضرار باستخدام عتلات.

وقالت الحركة في بيان “رغم الإدانة العلنية للحكومة الإسرائيلية، تواصل بريطانيا إرسال شحنات عسكرية وإرسال طائرات استطلاع فوق غزة وتزويد الطائرات المقاتلة الأمريكية/الإسرائيلية بالوقود”. ونشرت الحركة مقطع فيديو للواقعة على إكس.

وقالت الحركة “بريطانيا ليست متواطئة فحسب، بل هي شريك فعال في الإبادة الجماعية في غزة وجرائم الحرب في أنحاء الشرق الأوسط”.

وندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الجمعة بالواقعة ووصفها بأنها “عمل تخريبي مشين”.

وفتحت وزارة الدفاع والشرطة البريطانية تحقيقا في الواقعة.

وقالت الوزارة “قواتنا المسلحة تمثل أفضل ما في بريطانيا. إنهم يضحون بأرواحهم من أجلنا ويمثل ما يظهرونه من شعور بالواجب والإخلاص والتفاني والتضحية بالنفس مصدر إلهام لنا جميعا”.

وأضافت “من واجبنا أن ندعم من يدافعون عنا”.

و(فلسطين أكشن) واحدة من الحركات التي تستهدف بشكل متكرر شركات الدفاع وغيرها من الشركات البريطانية المرتبطة بإسرائيل منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وذكرت الحركة أن الناشطين رشا أيضا الطلاء على المدرج وتركا علم فلسطين هناك.