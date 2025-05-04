نتنياهو: إسرائيل سترد على الإيرانيين الداعمين للحوثيين في الوقت والمكان اللذين تختارهما

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(رويترز) – قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل سترد على الحوثيين وداعميهم الإيرانيين، وذلك بعد أن شنت الجماعة المتحالفة مع طهران هجوما صاروخيا على مطار بن جوريون في إسرائيل.

وسقط صاروخ أطلقته جماعة الحوثي بالقرب من المطار، مما أدى إلى تصاعد عمود من الدخان في الهواء وإثارة الذعر بين الركاب في مبنى المسافرين.

وقال نتنياهو على حسابه بموقع إكس “هجمات الحوثيين تنطلق من إيران. سترد إسرائيل على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي، وفي الوقت والمكان اللذين تختارهما، وعلى الإيرانيين سادتهم في الإرهاب”.