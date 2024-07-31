نتنياهو: إسرائيل ستفرض ثمنا باهظا لأي عدوان عليها

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(رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن إسرائيل سترد بقوة على أي هجوم، وذلك بعد مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران وقائد كبير في حزب الله في بيروت.

وأضاف نتنياهو في كلمة بثها التلفزيون “مواطنو إسرائيل، تنتظرنا أيام صعبة. منذ الضربة في بيروت، هناك تهديدات من جميع الاتجاهات. نحن مستعدون لأي احتمال وسنقف متحدين وعازمين في وجه أي تهديد. ستفرض إسرائيل ثمنا باهظا لأي عدوان عليها من أي ساحة”.

وأردف أن إسرائيل وجهت ضربات ساحقة لوكلاء إيران خلال الأيام القليلة الماضية، ومنها حماس وحزب الله. لكنه لم يذكر مقتل هنية، الذي أثار تهديدات بالانتقام.