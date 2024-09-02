نتنياهو: يتعين أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على محور فيلادلفيا (صلاح الدين)

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القدس (رويترز) – رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين دعوات لتخفيف موقفه من بقاء قوات إسرائيلية في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) في جنوب قطاع غزة لإتاحة المجال لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار قائلا إن من الضروري لإسرائيل السيطرة على المحور الذي يمثل شريان حياة رئيسيا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ولا تزال تلك القضية نقطة شائكة في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم الحركة.

وترفض حماس أي وجود إسرائيلي في المحور في حين يصر نتنياهو على أن إسرائيل لن تتخلى عنه، حيث كشفت القوات الإسرائيلية عن عشرات الأنفاق التي تقول إنها كانت تستخدم لتهريب الأسلحة والذخائر إلى غزة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي بالقدس “محور الشر يحتاج إلى محور فيلادلفيا، ولهذا السبب تجب علينا السيطرة عليه”.

وأضاف “حماس تصر لهذا السبب على أن لا نكون هناك، ولهذا السبب أصر على أن نكون هناك”.

وقال نتنياهو إنه إذا انسحبت إسرائيل من المحور فإن الضغوط الدولية ستجعل عودتها صعبة.

وأدى موقف نتنياهو من المفاوضات المستمرة منذ أسابيع دون أي مؤشر على انفراجة، إلى إحباط حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة، واتساع الخلاف بينه وبين وزير الدفاع يوآف جالانت.

ودعا جالانت الحكومة يوم الأحد إلى إلغاء قرار سابق بإبقاء القوات في محور فيلادلفيا من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة مزيد من الرهائن.

وردا على سؤال عما إذا كان سيقيل جالانت، قال نتنياهو إن بإمكانهما مواصلة العمل معا “طالما أن هناك ثقة”.

وأقال نتنياهو جالانت العام الماضي بسبب قضية أخرى لكنه تراجع عن قراره على خلفية الاحتجاجات الحاشدة حينها.

وأضاف “لكن هذه الثقة تتطلب شيئا واحدا وهو أن يساند جميع الوزراء دون استثناء الحكومة وقرارات مجلس الوزراء… وهذا هو الشيء الرئيسي الذي يجري اختباره الآن”.