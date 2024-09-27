نتنياهو في الأمم المتحدة: إسرائيل تسعى للسلام ولكن طفح الكيل

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الأمم المتحدة (رويترز) – تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة الهجمات على المسلحين المدعومين من إيران في لبنان، وذلك في كلمة تركز عليها قدر كبير من الاهتمام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة مع تلاشي الآمال في التوصل إلى وقف لإطلاق النار يمكنه أن يحول دون اندلاع حرب إقليمية شاملة.

وقال نتنياهو للجمعية العامة للأمم المتحدة “ما دام حزب الله اختار طريق الحرب، فلن يكون أمام إسرائيل خيار آخر، وإسرائيل لها كل الحق في التخلص من هذا التهديد وإعادة مواطنينا إلى منازلهم بأمان”، في إشارة إلى تصاعد العنف بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل.

وأضاف “إسرائيل تحملت ذلك الوضع الذي لا يطاق لما يقرب من عام. ولقد أتيت إلى هنا اليوم لأقول طفح الكيل”.

وانسحبت عدة وفود بينما كان نتنياهو يقترب من المنصة لإلقاء كلمته فيما هتف مؤيدون.

وقال نتنياهو “بلادي في حالة حرب، وتقاتل من أجل البقاء”.

وواصلت إسرائيل قصف أهداف لجماعة حزب الله في جنوب لبنان، بينما أعرب دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن مخاوفهم من أن تتحول الهجمات إلى حرب إقليمية شاملة.

وسعى نتنياهو في كلمته إلى إلقاء المسؤولية في الصراع على إيران العدو اللدود لإسرائيل، قائلا إن إسرائيل تدافع عن نفسها في مواجهة طهران على سبع جبهات تشمل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة وجماعة حزب الله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن.

وقال “لا يوجد مكان في إيران لا تستطيع الذراع الطويلة لإسرائيل الوصول إليه. والأمر ينطبق على الشرق الأوسط بأكمله. الجنود الإسرائيليون ليسوا حملانا تُقاد إلى مذبحة وقد قاوموا بشجاعة مبهرة”.

وتابع حديثه قائلا “لدي رسالة أخرى لهذه الجمعية وللعالم خارج هذه القاعة، نحن ننتصر”.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق حتى الآن.

وذكر نتنياهو في وقت سابق من يوم الجمعة أن إسرائيل ستواصل مناقشة مقترحات وقف إطلاق النار في لبنان في الأيام المقبلة، بينما حذرت واشنطن من أن المزيد من التصعيد لن يؤدي إلا لزيادة صعوبة عودة المدنيين إلى منازلهم على جانبي الحدود.

ويصر نتنياهو على مواصلة العملية العسكرية الإسرائيلية.

وقال للجمعية العامة للأمم المتحدة “سنواصل تدمير حزب الله حتى تتحقق جميع أهدافنا”.

* نتنياهو يدعو لإعادة فرض عقوبات على إيران

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه البرنامج النووي الإيراني، تشمل إعادة عقوبات كانت قد فرضتها الأمم المتحدة قبل رفعها في 2015 بموجب اتفاق نووي مع القوى العالمية.

وقال “أدعو مجلس الأمن إلى إعادة فرض عقوباته على إيران، لأننا جميعا يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية”.

وينتهي العمل بقرار مجلس الأمن الذي أقر الاتفاق النووي وتضمن القدرة على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في أكتوبر تشرين الأول 2025.

وأكد نتنياهو تعهداته السابقة بأن تمنع إسرائيل إيران من امتلاك سلاح نووي.

وقال “تسعى إيران حاليا إلى استخدام برنامجها النووي سلاحا في مواجهة السلام والأمن في جميع بلدانكم، وأؤكد لكم أن إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها للتأكد من عدم حدوث ذلك”.

وفيما يتعلق بغزة ومع تعثر لمحادثات وقف إطلاق النار تقودها الولايات المتحدة، قال نتنياهو إن الحرب في القطاع يمكن أن تنتهي إذا استسلمت حركة حماس وألقت السلاح وأطلقت سراح الرهائن الذين احتجزتهم في هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف “سنقاتل حتى نحقق النصر، النصر الكامل، ولا بديل عنه”.

وأشار نتنياهو في كلمته إلى حضور عائلات لرهائن ممن احتجزتهم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

واندلعت الحرب عندما اقتحم مسلحون بقيادة حماس بلدات إسرائيلية في هجوم أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة في غزة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وردت إسرائيل بعملية عسكرية أدت إلى انتشار الجوع والمرض وتدمير مساحات شاسعة من القطاع المحاصر ودفعت جميع سكانه تقريبا، والبالغ عددهم 2.3 مليون، إلى النزوح، فضلا عن مقتل أكثر من 41 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية.

وأدان المسؤول الكبير في حركة حماس سامي أبو زهري كلمة نتنياهو.

وقال أبو زهري لرويترز “خطاب نتنياهو مليء بالأكاذيب والتناقضات. وانسحاب كثير من الوفود من القاعة هي رسالة بأن أكاذيب نتنياهو لم يعد يصدقها أحد”.

وأضاف “دعوة نتنياهو حماس للاستسلام كلام فارغ فالاستسلام ليس في قاموس الحركة والمشكلة هي في وجود الاحتلال وليس فيمن يدافع عن نفسه”.

وانفعل المتحدثان قبل نتنياهو في اجتماع الجمعية العامة وضربا بقوة على المنصة أثناء حديثهما. وقال رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب “السيد نتنياهو، أوقف هذه الحرب الآن”، بينما قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف “لا بد أن نتحرك الآن ونطالب بإنهاء فوري لسفك الدماء”.