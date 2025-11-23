نتنياهو وسموتريتش يجتمعان بشأن الميزانية الإسرائيلية لعام 2026

reuters_tickers

2دقائق

القدس (رويترز) – قال مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الوزير ومعه كبار المسؤولين في الوزارة سيعرضون على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق من يوم الأحد ميزانية الدولة والإصلاحات الهيكلية المخطط لها لعام 2026.

وأضاف المكتب في بيان “سيعرض وزير المالية على رئيس الوزراء التدابير اللازمة لضمان استمرار النمو الاقتصادي ومكافحة غلاء المعيشة”.

وتابع قائلا إن وزراء الحكومة سيصوتون على الميزانية في الرابع من ديسمبر كانون الأول ولكن من غير المرجح أن تتم الموافقة على الميزانية بحلول نهاية العام.

ووفقا للقانون الإسرائيلي، يجب أن يوافق البرلمان على الميزانية بحلول نهاية شهر آذار مارس وإلا يتم إجراء انتخابات جديدة.

وتواجه الموافقة النهائية على الميزانية معركة شاقة ربما تفضي في نهاية المطاف إلى إجراء انتخابات جديدة.

وتشهد الحكومة الإسرائيلية انقسامات منذ نحو عامين بسبب الحرب في غزة ثم اتفاق وقف إطلاق النار ومطالب الأحزاب اليهودية المتزمتة دينيا بإعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية الإلزامية.

(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)