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نتنياهو يعين يحيئيل ليتر سفيرا لدى أمريكا

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القدس (رويترز) – عين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يحيئيل ليتر الأمريكي المولد الذي كان يشغل في السابق منصب كبير الموظفين بوزارة المالية، سفيرا لإسرائيل لدى الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو في بيان إن “يحيئيل ليتر دبلوماسي كفؤ جدا، ومتحدث بليغ، ولديه فهم عميق للثقافة والسياسة الأمريكيتين”.

ورحب بتعيينه أيضا يسرائيل جانتس، رئيس مجلس يشع، وهو منظمة تجمع تحت مظلتها مجالس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة التي يريدها الفلسطينيون جزءا من دولتهم في المستقبل.

وقال جانتس إن ليتر الذي يعيش في منطقة مستوطنة جوش عتصيون “شريك رئيسي في دعم يهودا والسامرة باللغة الإنجليزية”، وهو الاسم الذي يستخدمه كثيرون من الإسرائيليين للضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وجاء تعيين ليتر بعد ثلاثة أيام من انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة للمرة الثانية واحتفى بذلك كثير من الإسرائيليين بسبب دعمه القوي لإسرائيل.

بالإضافة إلى عمله في وزارة المالية، شغل ليتر أيضا منصبي نائب المدير العام في وزارة التعليم ورئيس مجلس الإدارة المؤقت لشركة موانئ إسرائيل.

وقُتل ابنه العام الماضي في حرب غزة أثناء خدمته في الجيش الإسرائيلي.

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