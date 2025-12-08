نتنياهو يلتقي مع ترامب في 29 ديسمبر لبحث المراحل التالية في اتفاق غزة

القدس 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 29 ديسمبر كانون الأول لمناقشة المراحل التالية في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال نتنياهو أمس الأحد إنه سيناقش مع ترامب المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة في وقت لاحق من هذا الشهر. وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول.

واتهم الطرفان بعضهما البعض مرارا بانتهاك الاتفاق، ولا تزال هناك خلافات كبيرة حول القضايا الرئيسية التي لم تتم مناقشتها بعد في إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب، بما في ذلك نزع سلاح حماس، وحكم غزة بعد الحرب وتشكيل قوة أمنية دولية في القطاع ومنحها التفويض اللازم.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان في إحاطة إعلامية عبر الإنترنت للصحفيين “سيلتقي رئيس الوزراء مع الرئيس ترامب يوم الاثنين 29 ديسمبر وسيناقشان الخطوات والمراحل المستقبلية وقوة الاستقرار الدولية المنصوص عليها في خطة وقف إطلاق النار”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأول من ديسمبر كانون الأول إن ترامب دعا نتنياهو إلى البيت الأبيض. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية منذ ذلك الحين أن الزعيمين ربما يلتقيان في ولاية فلوريدا.

