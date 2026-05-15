نجل الرئيس الفلسطيني يترشح لعضوية اللجنة المركزية في حركة فتح

ترشح ياسر عباس، نجل رئيس السلطة الفلسطينية الأكبر، لعضوية اللجنة المركزية، أعلى هيئة قيادية في حركة فتح، الجمعة غداة إعادة انتخاب والده رئيسا للحركة خلال مؤتمرها العام الثامن المنعقد في رام الله.

وأظهرت قائمة المرشحين الأولية للجنة المركزية التي صدرت عن المؤتمر في يومه الثاني، والتي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، اسم ياسر عباس (64 عاما)، من بين 60 مرشحا سيتنافسون على 18 مقعدا داخل اللجنة.

ويقيم ياسر عباس معظم الوقت في كندا وينشط كرجل أعمال يمتلك شركات تعمل في الأراضي الفلسطينية في عدة قطاعات. ومنذ نحو خمس سنوات، يشغل منصب “ممثل الرئيس الخاص”، ومن المهام التي تولاها التعامل مع ملف نزع سلاح الفصائل المسلحة الفلسطينية في مخيمات اللاجئين في لبنان منذ أيار/مايو 2025، عقب اتفاق بين السلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية.

وقال الناطق باسم حركة فتح وعضو المؤتمر جمال نزال لفرانس برس إن ياسر عباس “شخصية سياسية بارزة في حركة فتح ومؤمن بالحركة.

وقال مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية “مسارات” هاني المصري لفرانس برس في وقت سابق إن سعي نجل الرئيس إلى الحصول على عضوية اللجنة المركزية، “يشير إلى توجه نحو التوريث”، وهذا “أمر بالغ الخطورة على فتح والسلطة والقضية الفلسطينية”.

وترشح للجنة أيضا غالبية أعضائها الحاليين وأبرزهم نائب الرئيس في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين حسين الشيخ، وأمين سر اللجنة جبريل الرجوب، ونائب الرئيس في حركة فتح محمود العالول، ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح، ومسؤول المخابرات السابق توفيق الطيراوي، والقيادي المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002 مروان البرغوثي.

ويبرز من الأسماء الجديدة زكريا الزبيدي (50 عاما)، أحد قادة كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكري لحركة فتح في مخيم جنين والذي أفرج عنه من السجون الإسرائيلية ضمن صفقة التبادل بين الدولة العبرية وحركة حماس العام الماضي. كما ترشح للجنة مدير جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنّام، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني أحمد عساف، وغيرهم.

وترشح لانتخابات المجلس الثوري (برلمان فتح) 456 عضوا سيتنافسون على 80 مقعدا.

وقال عضو المؤتمر ومحافظ جنين السابق أكرم الرجوب إن ترشح أعداد كبيرة للانتخابات يعود إلى عدم انعقاد المؤتمر منذ عشر سنوات، ما أدى إلى “تزاحم من الخبرات والإمكانيات والباحثين عن فرص داخل الأطر التنظيمية”.

وستنطلق الانتخابات صباح السبت في اليوم الأخير للمؤتمر في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في وسط الضفة الغربية وفي أماكن انعقاد المؤتمر في غزة والقاهرة وبيروت.

