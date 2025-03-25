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نشطاء: مقتل العشرات في ضربة جوية للجيش السوداني في دارفور

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الخرطوم (رويترز) – ذكر نشطاء يوم الثلاثاء أن القوات المسلحة السودانية نفذت ضربة جوية مساء يوم الاثنين على سوق مزدحم في شمال دارفور، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وظهرت في صور ومقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الجثث المتفحمة، فيما لا يزال الدخان يتصاعد من الأرض. وقد تحقق مركز مرونة المعلومات، وهو منظمة غير ربحية مقرها لندن، من صحة اللقطات، وحدد موقع الحادث في قرية طرة على بعد 40 كيلومترا تقريبا شمال الفاشر.

وأضاف المركز أن موقع الحادث وتاريخه يتطابقان مع صور الأقمار الاصطناعية التي أظهرت آثار حرائق جديدة على الجانب الشرقي من القرية، مضيفا أن هذا أحد أكبر أعداد الضحايا المُبلغ عنها التي وثقها في دارفور منذ أكتوبر تشرين الأول 2024.

ولم يرد الجيش السوداني بعد على طلب رويترز للتعليق.

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