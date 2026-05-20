نظرة فاحصة-تصويت إسرائيل على حل الكنيست قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة

من معيان لوبيل

القدس 20 مايو أيار (رويترز) – من المتوقع أن يصوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم الأربعاء على مشروع قانون لحل نفسه، مما قد يؤدي إلى تقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة بضعة أسابيع، والتي تتوقع استطلاعات الرأي أن يخسرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

* متى ستجرى الانتخابات؟

لم يتحدد موعد بعد. ومن المفترض أن تجري إسرائيل انتخابات كل أربع سنوات، لكنها تجري انتخابات مبكرة في كثير من الأحيان، كان آخرها في نوفمبر تشرين الثاني 2022، ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في موعد أقصاه 27 أكتوبر تشرين الأول.

وإذا صوت الكنيست على حل نفسه، سيتعين على أعضاء البرلمان الاتفاق على موعد. ويقول محللون سياسيون في إسرائيل إن من المرجح إجراء انتخابات في النصف الأول من سبتمبر أيلول، لكنها قد تجرى أيضا في وقت أقرب إلى الموعد النهائي المحدد في أواخر أكتوبر تشرين الثاني.

* لماذا يصوت الكنيست على حل نفسه؟

يأتي التصويت الآن لأن فصيلا من اليهود المتزمتين دينيا، هو حليف سياسي تقليدي لنتنياهو، قال هذا الشهر إنه لم يعد يعتبر نتنياهو شريكا له وسيسعى إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وقال القادة المتزمتين دينيا إنهم يفعلون ذلك لأن الحكومة الائتلافية لم تف بوعدها بتمرير قانون يعفي طائفتهم من الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي. وتسعى أحزاب معارضة أيضا منذ فترة طويلة إلى الإطاحة بحكومة نتنياهو.

وفشلت محاولة للقيام بذلك في يونيو حزيران الماضي، وقد يؤدي النجاح هذه المرة، حتى ولو أدى ذلك إلى تقديم موعد الانتخابات بضعة أسابيع فقط، إلى إعطاء زخم لحملة المعارضة والحد من قدرة الحكومة الائتلافية على الترويج لأي تشريعات مثيرة للجدل حتى ذلك الحين.

وفي محاولة للسيطرة على العملية، قدمت الحكومة الائتلافية في 13 مايو أيار مشروع قانون خاصا بها لحل الكنيست.

* ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا اجتاز مشروع القانون التصويت الأولي على حل الكنيست، فسيحال إلى اللجنة للاتفاق على موعد للانتخابات. ثم يعود لنيل الموافقة النهائية، ويتطلب آخر تصويت من ثلاثة أغلبية 61 صوتا من أصل 120 عضوا في الكنيست. وقد تكون العملية سريعة أو تستغرق عدة أسابيع.

* ماذا تظهر استطلاعات الرأي؟

بعد أقل من عام على عودته للمشهد السياسي في 2022 على رأس الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، تلاشت الثقة في نتنياهو من الناحية الأمنية إثر هجوم مباغت شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك الحين، أظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أن ائتلاف نتنياهو الحاكم لا يحظى بأغلبية برلمانية. ومع ذلك، هناك احتمال أيضا لفشل أحزاب المعارضة في تشكيل ائتلاف، مما سيبقي نتنياهو على رأس حكومة انتقالية لحين كسر الجمود السياسي.

وحدث ذلك من قبل، إذ شهدت إسرائيل قبل انتخابات 2022 سلسلة من عمليات التصويت التي خرجت بنتائج غير حاسمة، حيث أجرت خمس جولات في أقل من أربع سنوات.

* من ينافس نتنياهو؟

المنافس الرئيسي لنتنياهو هو نفتالي بينيت، مستشاره السابق الذي أطاح به في انتخابات 2021، ثم أصبح رئيسا للوزراء. ونتنياهو هو السياسي الإسرائيلي الأطول بقاء في السلطة.

انضم بينيت، المنتمي لليمين، إلى يائير لابيد، زعيم المعارضة المنتمي ليسار الوسط، لتشكيل حزب جديد باسم معا، وبات الآن متقاربا جدا في نسب التأييد مع حزب الليكود بزعامة نتنياهو. ومن بين المنافسين الآخرين الذين يتقدمون في استطلاعات الرأي، جادي أيزينكوت رئيس الأركان السابق والوزير المنتمي لتيار الوسط.

ويخوض المنافسون الحملات الانتخابية ببرامج متشابهة، بالسعي إلى حشد الناخبين المترددين من الساخطين على نتنياهو، برسائل تدعو إلى رأب الصدع وإعادة إسرائيل إلى مسارها الصحيح بعد صدمة أحداث السابع من أكتوبر تشرين الأول والحروب في غزة ولبنان وإيران التي ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد الإسرائيلي ومكانة إسرائيل الدولية.

* ما هي العوامل الأخرى المؤثرة؟

لا يزال نتنياهو يواجه محاكمة طويلة الأمد بتهم فساد، ويحاول الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب في القضية، والتي قد تفضي إلى اعتزال نتنياهو (76 عاما) العمل السياسي في إطار الصفقة.

وطرحت هذه الصفقة منذ بدء محاكمته قبل ست سنوات، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيقبلها.

وقد تشكل صحة نتنياهو مشكلة أيضا، إذ كشف مؤخرا عن تعافيه من سرطان البروستاتا، وخضع لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب في 2023.

ولا تزال إسرائيل في حروب في قطاع غزة ولبنان ومع إيران، وهي جبهات لا تزال متوترة ومتقلبة بما قد يؤثر على الانتخابات.

(إعداد نهى زكريا وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)