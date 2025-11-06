نظرة فاحصة-لماذا أُلقي القبض على المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية؟

القدس (رويترز) – تخضع المدعية العامة العسكرية السابقة في إسرائيل لتحقيق جنائي بسبب مقطع فيديو مسرب يظهر جنودا إسرائيليين يسيئون معاملة معتقل فلسطيني احتجز خلال الحرب في قطاع غزة.

وأُلقي القبض على الميجر جنرال يفعات تومر يروشالمي للتحقيق معها في قضية أثارت صدمة في إسرائيل.

* ما سبب التحقيق؟

يجري التحقيق في تسريب لقطات من كاميرات مراقبة أمنية من معسكر احتجاز عسكري في الصحراء يدعى سدي تيمان في أغسطس آب 2024.

ويشكل الفيديو جزءا من الأدلة ضد جنود تم اتهامهم منذ ذلك الحين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني بشكل جسيم في المعسكر.

ويجري التحقيق أيضا في شبهات بأن التسريب تم التستر عليه لاحقا من خلال تقديم تقارير كاذبة حول مصدره إلى المحكمة العليا والنائب العام الإسرائيلي.

* ماذا يوجد في الفيديو؟

في صيف 2024، كان الجيش يحقق في شبهات حول إساءة معاملة أحد المعتقلين في سدي تيمان. أثار التحقيق ضجة في إسرائيل وأدى إلى توجيه لائحة اتهام جنائية لخمسة جنود احتياط إسرائيليين في فبراير شباط 2025.

يظهر في الفيديو جنود يأخذون معتقلا جانبا ويتجمعون حوله وهم يمسكون كلبا ويحجبون أفعالهم عن الأنظار باستخدام عتاد مكافحة الشغب.

* متى تم تسريب الفيديو؟

نُشر الفيديو من قبل موقع (إن.12) الإخباري الإسرائيلي في السادس من أغسطس آب 2024، أي بعد حوالي أسبوع من اقتحام متظاهرين من اليمين الإسرائيلي، بينهم أعضاء في الكنيست ووزير في الحكومة، معسكر سدي تيمان وقاعدة أخرى في وقت كانت السلطات تسعى لاستجواب جنود هناك بشأن الانتهاكات.

يُذكر أن معسكر اعتقال سدي تيمان هو المكان الذي يُحتجز فيه بعض مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، إلى جانب فلسطينيين اعتقلوا في الأشهر اللاحقة من القتال في غزة.

كان المتظاهرون غاضبين مما اعتبروه مطاردة الجيش الإسرائيلي لجنوده في وقت الحرب.

* من سرب الفيديو ولماذا؟

في 31 أكتوبر تشرين الأول، أعلنت تومر يروشالمي استقالتها من منصب المدعية العامة العسكرية لأنها سمحت بتسريب الفيديو.

وقالت تومر يروشالمي في رسالة استقالتها التي وزعت على الصحافة إنها كانت تحاول التصدي لدعاية مغرضة ضد القسم القانوني في الجيش المسؤول عن الحفاظ على سيادة القانون داخل القوات المسلحة.

وقالت تومر يروشالمي إن الإدعاء العام العسكري تعرض لحملة تشويه طوال فترة الحرب على غزة. وأوضحت أنه يجب التحقيق دائما في شبهات ممارسة العنف حتى ضد أسوأ المعتقلين.

* لماذا حدثت اعتقالات في القضية؟

في 29 أكتوبر تشرين الأول، كشف الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع يسرائيل كاتس عن تحقيق جنائي تجريه الشرطة في تسريب الفيديو.

وقال وزير العدل ياريف ليفين إن الشبهات تشمل عرقلة سير العدالة بالإضافة إلى انتهاك الإجراءات القانونية.

لم يتم توجيه أي تهم حتى الآن ضد تومر يروشالمي أو أي من الضباط الآخرين الذين تم استجوابهم. وأمرت محكمة بإبقائها رهن الاحتجاز حتى السابع من نوفمبر تشرين الثاني على الأقل، ورفض محاميها التعليق على ذلك.

* ما هو تأثير القضية؟

أشعلت القضية من جديد النقاش في إسرائيل حول النظام القضائي والمحاولات المثيرة للجدل التي تقوم بها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتغييره. واستغل بعض السياسيين اليمينيين القضية. ودعا وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن جفير إلى توسيع نطاق التحقيق ليشمل قطاعات أخرى من النظام القضائي.

كما أعادت القضية أيضا طرح التساؤلات بشأن معاملة المعتقلين الفلسطينيين وغيرهم من المقاتلين المعادين لإسرائيل في السجون الإسرائيلية والتحقيقات المتعلقة بسوء المعاملة.

(تغطية صحفية معيان لوبيل – إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير سها جادو)