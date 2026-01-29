نفط برنت يتجاوز 70 دولارا للبرميل وسط التهديدات الأميركية بضرب إيران

تجاوز سعر نفط برنت عتبة 70 دولارا للبرميل الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر، في ظل اضطرابات جيوسياسية مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بضربة عسكرية.

وفي التداولات الصباحية في لندن، ارتفع سعر خام برنت بحر الشمال بنسبة 2,4% ليبلغ 70,06 دولارا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 2,6% ليبلغ 64,82 دولارا للبرميل.

وقال محللون لدى “دي أن بي” إن “تطور الأسعار هذا يعود مرة جديدة إلى تهديدات الرئيس ترامب حيال إيران”.

واعتبر المحلل لدى “هارغريفز لانسداون” ديرين نايثن أن أي نزاع محتمل بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤثر على إنتاج الجمهورية الإسلامية من النفط الخام البالغ ثلاثة ملايين برميل يوميا، إضافة إلى التأثير على حركة ناقلات النفط والغاز في مضيق هرمز، وهو ممر بحري رئيسي لإمدادات الطاقة.

وأشار إلى أن “برنت بلغ أعلى مستوياته في أربعة أشهر مع احتدام الحرب الكلامية” بين واشنطن وطهران.

حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء من أن بلاده ستردّ فورا وبقوة على أي عملية عسكرية أميركية، بعدما قال ترامب إن الوقت ينفد لتفادي سيناريو مماثل، من دون استبعاد إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي.

ولم يستبعد ترامب شنّ هجوم جديد على إيران على خلفية قمع الاحتجاجات الأخيرة التي شهدت وقوع آلاف القتلى، بعد مشاركة بلاده في الحرب التي شنتها إسرائيل على الجمهورية الإسلامية واستمرت 12 يوما في حزيران/يونيو الماضي.

ويأتي ذلك في خضم حشد عسكري أميركي، مع إرسال واشنطن أسطولا بحريا كبيرا بقيادة حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن” إلى مياه الشرق الأوسط.

