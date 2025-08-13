نيبال تلغي رسوم تسلق 97 جبلا

أعلن مسؤولون في نيبال الأربعاء إلغاء رسوم تسلق 97 جبلا على أمل جذب الزوار إلى قمم أقل شهرة من إيفرست أو أنابورنا وتعزيز الاقتصاد المحلي.

يتعين على المتسلقين دفع رسوم تصريح لتسلق قمم نيبال، ويختلف السعر باختلاف ارتفاع الجبل وشعبيته، إذ تكون الرسوم أعلى لقمم مثل إيفرست، أعلى قمة في العالم بارتفاع 8849 مترا.

تقع الجبال الـ97 التي تتراوح ارتفاعاتها بين 5870 مترا و7132 مترا، في مقاطعتي كارنالي وسودورباشيم في غرب البلاد.

وقال هيمال غوتام من إدارة السياحة النيبالية لوكالة فرانس برس “نأمل أن يُبرز هذا الأمر كنوزنا الخفية ويُنوّع من عروض نيبال الجبلية”.

يأتي هذا القرار في أعقاب موسم تسلق ربيعي حافل أصدرت خلاله الحكومة النيبالية 1168 تصريحا للتسلق.

وكان أكثر من نصف هذه التصاريح لقمم يزيد ارتفاعها عن 8000 متر، بما في ذلك إيفرست. في المقابل، شهدت جبال أخرى نشاطا ضعيفا على صعيد عمليات التسلق، ولم تحقق سوى إيرادات ضئيلة من تصاريح التسلق.

رحب رئيس جمعية تسلق الجبال النيبالية نيما نورو شيربا بقرار السلطات، لكنه لفت إلى الحاجة لبذل المزيد من الجهود لجذب الاهتمام بالجبال النائية.

وقال “نحن بحاجة إلى تطوير البنية التحتية والقوى العاملة اللازمة لتنظيم رحلات استكشافية هناك”.

تحتضن نيبال 8 من أعلى عشر قمم في العالم، وتستقبل مئات المتسلقين سنويا خلال موسمي التسلق الربيعي والخريفي.

جعل هذا الإقبال من تسلق الجبال تجارة مربحة منذ أن صعد إدموند هيلاري وتينزينغ نورغاي شيربا جبل إيفرست لأول مرة عام 1953.

في شباط/فبراير، رفعت نيبال رسوم تصريح تسلق إيفرست من 11 ألف دولار إلى 15 ألفا بدءا من الربيع المقبل، في خطوة تأمل البلاد في أن تساهم في مكافحة التلوث وتحسين السلامة.

