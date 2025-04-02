نينتندو تطرح جهاز الألعاب “سويتش 2” في الخامس من حزيران/يونيو

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أعلنت شركة ألعاب الفيديو اليابانية العملاقة نينتندو الأربعاء أن جهاز “سويتش” الجديد الخاص بها سيكون متاحا في 5 حزيران/يونيو، ما يطلق العد التنازلي لطرح إحدى أبرز الألعاب المنتظرة بشغف منذ سنوات.

وقد تسمّر الملايين من محبي اللعبة حول العالم لمتابعة عرض تقديمي لمدة ساعة من الشركة التي تتخذ من كيوتو مقرا لها حول “سويتش 2″، وهو تحديث للطراز الأصلي الصادر عام 2017 والذي بيع منه حوالى 150 مليون وحدة.

يحتفظ الجهاز الجديد بالعديد من ميزات سلفه الذي حقق مبيعات كبيرة، بما يشمل وحدات التحكم القابلة للفصل “جوي كون”، ولكنه يتميز بشاشة أكبر أعلى دقة وبسرعات معالجة أكبر.

بعد أن قدمت الشركة لمحة عن النسخة الجديدة في منتصف كانون الثاني/يناير، كشفت تفاصيل إضافية حول بعض الميزات الجديدة، بما في ذلك زر “C” الذي ينشط خاصية “غايم تشات” (“GameChat”) التي تتيح للاعبين التحدث مع بعضهم البعض أثناء اللعب.

عند إقرانه بكاميرا، سيتمكن اللاعبون من إجراء مكالمات بالفيديو ومراقبة تقدم بعضهم البعض على الشاشة.

وقالت الشركة “باستخدام +غايم تشات+، حتى في حال وجودكم بعيدا عن بعضكم البعض، يُمكنكم الاستمتاع باللعب والتواصل كما لو كنتم معا في الغرفة نفسها”.

كما أعلنت نينتندو عن إصدار جديد من لعبة “ماريو كارت” الشهيرة، يحمل اسم “ماريو كارت وورلد”، ويضم مسارات سباق حول العالم، ولكنه يُتيح للاعبين أيضا استكشاف العالم خارج الشبكة.

وسيجري إطلاق اللعبة على جهاز “سويتش 2” في حزيران/يونيو، مع تضمينها في سعر المبيع الذي لم يُكشف عنه.

عُرضت ألعاب أخرى عدة لجهاز “سويتش 2” خلال حدث الإطلاق، بما في ذلك لعبة مغامرات ثلاثية الأبعاد جديدة تحمل اسم “دانكي كونغ بونانزا”، و”كيربي إير رايدرز”، بالإضافة إلى “ستريت فايتر 6″، و”هوغرتس ليغاسي”، و”توني هوك برو سكيتر”، و”بوردرلاندز 4″، و”هيتمان: وورلد أوف أساسينيشن”.

سيحتوي جهاز “سويتش 2” على ذاكرة أكبر بثماني مرات من ذاكرة “سويتش” الأصلية بسعة 256 غيغابايت، وشاشة بقياس 7,9 إنش (20 سنتيمترا) مقابل 6,2 إنش لجهاز سويتش الأول.

يمكن استخدام وحدات التحكم، التي تُثبّت بمغناطيس بدلا من الانزلاق، كفأرة كمبيوتر، وهي وظيفة جديدة تأمل الشركة أن يستفيد منها مطورو الألعاب.

توقع المحللون أن تلجأ الشركة إلى إصدار نسخة مُحسّنة من صيغتها الناجحة، بدلا من الإعلان عن تغييرات ثورية، ويبدو أن هذه التوقعات صدقت.

وقال المحلل في شركة الوساطة اليابانية “تويو سيكيوريتيز” هيديكي ياسودا “عندما تسأل اللاعبين، يذكرون الأداء وبرامج الألعاب، لكن في الواقع، يبدو أنهم يريدون تجربة جهاز سويتش الأصلي نفسها”.

وأضاف “أعتقد أن ما يريدونه حقا هو ببساطة الحصول على أداء أعلى”.

على الرغم من جهود التنويع الأخيرة في مجال الأفلام والمتنزهات الترفيهية، لا يزال نطاق العمل الأساسي لشركة نينتندو يعتمد بشكل كبير على ألعاب الفيديو، وكان المستثمرون يُراقبون إعلانات الأربعاء عن كثب.

خفّضت الشركة توقعات أرباحها في شباط/فبراير بسبب تباطؤ مبيعات جهاز سويتش الأصلي، إلا أن أسهمها ارتفعت هذا العام بشكل عام بفضل توقعات الطلب القوي على سويتش 2.

وفقا لتقديرات شركة تويو للأوراق المالية، من المتوقع أن تبيع نينتندو حوالي 19 مليون وحدة في عام 2025 و21 مليون وحدة في العام الذي يليه.

ادب/جك/ب ح