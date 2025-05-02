هجوم بمسيّرات يستهدف قبالة مالطا سفينة محملة مساعدات كانت متّجهة إلى غزة

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أعلن نشطاء في “تحالف أسطول الحرية” الساعي لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، تعرض سفينة مساعدات متجهة إلى القطاع لهجوم بطائرات مسيّرة الجمعة في المياه الدولية قبالة سواحل مالطا.

وقالت الحكومة المالطية وأجهزة الإنقاذ القبرصية إنها استجابت لنداء استغاثة أطلقته السفينة، في حين قالت مالطا إن كل أفراد الطاقم بخير من دون أي إشارة إلى هجوم.

وقال النشطاء إنهم يشتبهون بوقوف إسرائيل وراء الواقعة، في حين قال جهاز الإنقاذ القبرصي إن وزارة الخارجية القبرصية أبلغته بضربة إسرائيلية بواسطة مسيّرة.

إلى الآن، لم تتلق وكالة فرانس برس أي رد من الجيش الإسرائيلي بهذا الصدد.

وأفاد النشطاء في بيان بأنه “في تمام الساعة 00,23 بتوقيت مالطا (22,23 ت غ)، تعرضت سفينة +كونشيانس-الضمير العالمي+، إحدى سفن أسطول الحرية المتجهة إلى غزة، لهجوم مباشر في المياه الدولية”.

وأضاف البيان “هاجمت طائرات مسيّرة مسلحة مقدمة سفينة مدنية غير مسلحة مرتين، مما تسبب باندلاع حريق وبإحداث فجوة كبيرة في هيكلها”.

ودعا تحالف أسطول الحرية إلى “استدعاء السفراء الإسرائيليين ومساءلتهم عن انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الحصار المستمر (على قطاع غزة) وقصف سفينتنا المدنية في المياه الدولية”.

عند سؤال التحالف عما إذا كان يعتقد أن إسرائيل وراء الهجوم، قالت هاي شا ويا المتحدثة باسمه لوكالة فرانس برس إنهم “يشتبهون” في ذلك.

وأضافت “رغم أننا لا نستطيع التأكيد بنسبة 100%، إلا أننا نشتبه في أن إسرائيل هي المسؤولة”، معتبرة أن الدولة العبرية هي “الجهة الرئيسية التي لديها مصلحة في إبقائنا وأي مساعدات خارج غزة”.

كثيرا ما تنفّذ إسرائيل عمليات استخبارية خارج حدودها، لا سيما منذ بدء الحرب في غزة، إلا أنها لا تقر بذلك إلا لاحقا.

وذكر النشطاء أن الضربة استهدفت على ما يبدو مولد الكهرباء في السفينة.

بعد نداء الاستغاثة، أرسلت سلطات ملاحية في مالطا قاطرة وعرضت المساعدة.

وجاء في بيان السلطات المالطية “وصلت القاطرة إلى الموقع وبدأت عمليات إخماد النيران. بحلول الساعة 01,28، تم الإبلاغ عن السيطرة على الحريق”.

– حاجة ماسة إلى المساعدات –

بدورها أرسلت قبرص سفينة استجابة لنداء الاستغاثة.

وجاء في بيان لهيئة الإنقاذ القبرصية أن “وزارة الخارجية في جمهورية قبرص أبلغت مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في لارنكا بأن سفينة يحتمل أن تكون تنقل مساعدات إنسانية إلى غزة تعرضت لهجوم صاروخي بطائرة إسرائيلية بدون طيار أثناء إبحارها داخل منطقة البحث والإنقاذ في مالطا”.

وقالت الهيئة إن سفينة قبرصية كانت متواجدة في الموقع “شاركت في عمليات إخماد النيران”.

وقال النشطاء إن السفينة في “مهمة لتحدي الحصار الإسرائيلي غير القانوني والمميت لغزة، وإدخال مساعدات منقذة للحياة هناك حاجة ماسة إليه”.

تحظر إسرائيل منذ 2 آذار/مارس دخول أي مساعدات إلى غزة، واستأنفت عملياتها العسكرية في القطاع منذ 18 آذار/مارس، منهية الهدنة التي استمرت نحو شهرين في الحرب مع حركة حماس.

الجمعة، حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أنّ العمليات الإنسانية في قطاع غزة “على وشك الانهيار التام”.

ودانت تركيا بشدة “هذا الهجوم على سفينة مدنية، والذي يهدد حرية الملاحة والأمن البحري في المياه الدولية”، مشيرة إلى أن عددا من رعاياها على متنها.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية “هناك اتهامات بأن السفينة تعرضت لاستهداف من قبل طائرات إسرائيلية مسيّرة. وسيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة للكشف عن تفاصيل الهجوم في أقرب وقت ممكن ومحاسبة الجناة”.

وسبق أن هاجمت إسرائيل عام 2010 سفينة “مافي مرمرة” التي انطلقت من جنوب تركيا ضمن أسطول دولي كان يحمل مساعدات لغزة، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 28 آخرين.

وأدت الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة في أعقاب الهجوم غير المسبوق لحركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى مقتل 52418 شخصا على الأقل في القطاع معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وأدى هجوم حماس على جنوب إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب إلى مقتل 1218 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادًا إلى أرقام رسمية.

وأصدرت حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية التي يتزعّمها الرئيس محمود عباس، بياني إدانة للواقعة التي سجّلت قبالة سواحل مالطا.

وقالت حماس إن التعرض لسفينة المساعدات يشكل “تحديا سافرا لإرادة الإنسانية والعدالة الدولية”.

بور-لمى/دص-ود/ح س