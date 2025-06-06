هيئة محلفين أميركية تدين باكستانيا بتهريب أسلحة إيرانية للحوثيين

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أدين الخميس باكستاني ألقي القبض عليه في عملية نفذّتها قوة العمليات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية، بتهمة تهريب أسلحة إيرانية إلى المتمرّدين الحوثيين في اليمن.

وكان محمد بهلوان (49 عاما) من بين أربعة رجال ألقت الولايات المتحدة القبض عليهم في عملية نفّذتها البحرية الأميركية في كانون الثاني/يناير 2024 لمصادرة مركب قبالة الصومال وأدت إلى مقتل اثنين من عناصرها.

ودانت هيئة محلفين فدرالية في فيرجينيا بهلوان بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين والمساعدة في برنامج إيران لأسلحة الدمار الشامل والتآمر لنقل متفجرات إضافة إلى تهم أخرى.

وسيصدر حكم بحقه في 22 أيلول/سبتمبر علما بأنه يواجه احتمال سجنه لمدة أقصاها 20 عاما عن كل من التهم الأكثر خطورة.

وبحسب وثائق المحكمة، عمل بهلوان مع شقيقين إيرانيين مرتبطين بالحرس الثوري لتهريب أسلحة من إيران إلى الحوثيين.

وكان قبطان المركب الذي صعد على متنه عناصر القوات الخاصة الأميركية، بحسب وثائق.

وعُثر على قطع صواريخ بالستية إيرانية وأخرى مضادة للسفن من طراز كروز على متن المركب مماثلة للأسلحة التي استخدمها الحوثيون لمهاجمة السفن التجارية والمراكب العسكرية الأميركية.

وبدأ الحوثيون الذين سيطروا على أجزاء واسعة من اليمن منذ أكثر من عقد شن هجمات على حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بعد أسابيع على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

واستهدفوا سفنا قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل في هجمات شددوا على إنها لنصرة غزة والفلسطينيين في القطاع.

وفُقد اثنان من عناصر قوة النخبة الأميركية في العملية التي تمّت في 11 كانون الثاني/يناير 2024 وأعلن مقتلهما بعدما فشلت عملية بحث استمرت عشرة أيام في العثور عليهما.

كل/لين/كام