وارنر براذرز ترفض عرض الاستحواذ من باراماونت وتجدد تفضيل نتفليكس

afp_tickers

3دقائق

أعلن مجلس إدارة مجموعة “وارنر براذرز ديسكفري” الأميركية المتخصصة في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني الأربعاء، رفضه “بالإجماع” عرض الاستحواذ المُحسّن الذي قدّمته “باراماونت”، مؤكدا بذلك تفضيله لعرض “نتفليكس” المنافس.

ونُقل عن رئيس مجلس إدارة “وارنر براذرز” صامويل أ. دي بيازا جونيور في بيان قوله إن عرض باراماونت الجديد “لا يزال أقل قيمة من اتفاقية الاندماج التي أبرمناها مع نتفليكس في نقاط رئيسية عدة”.

ولم ترفع باراماونت قيمة عرضها الذي بقي عند 108 مليارات دولار، لكنها عدّلت بعض بنوده، بما يشمل خصوصا إضافة ضمان شخصي بقيمة 40,4 مليار دولار من الملياردير لاري إليسون الذي يرأس ابنه ديفيد شركة باراماونت.

وأوضحت المجموعة في رسالة إلى مساهميها نُشر مضمونها في البيان أن رفض وارنر براذرز جاء نتيجة “التكاليف والمخاطر والشكوك الكبيرة” المرتبطة بعرض “باراماونت”.

ترى شركة “وارنر براذرز” على سبيل المثال أن حجم التمويل بالدين “الاستثنائي” يزيد من “مخاطر فشل الصفقة” مقارنة بـ”ضمان الاندماج مع نتفليكس”.

مع ذلك، أشارت وارنر براذرز إلى أنه في حال فشل باراماونت في إتمام عرضها، “سيتكبد مساهمو وارنر براذرز خسائر فادحة”، ما دفعها إلى استنتاج أن عرض باراماونت “ليس أفضل ولا مماثلا حتى” لعرض نتفليكس.

وفي بيان صدر بعيد ذلك، أشادت نتفليكس بالتحليل “الشامل” و”الدقيق” الذي أجراه مجلس إدارة وارنر براذرز.

وتقتصر عروض نتفليكس على الاستحواذ على استوديوهات وارنر براذرز ومجموعة قنوات “اتش بي او” بالكامل (القنوات التلفزيونية ومنصة البث التدفقي اتش بي او ماكس) مقابل 82,7 مليار دولار شاملةً الديون (72 مليار دولار بدون ديون).

وسيصار إلى إتمام الصفقة بعد فصل هذه المجموعة الفرعية عن مجموعة من القنوات، بما فيها سي ان ان وديسكفري، والتي ستُدمج في شركة جديدة مُدرجة في البورصة تُسمى ديسكفري غلوبال Discovery Global. أما شركة باراماونت سكاي دانس فترغب بدورها في الاستحواذ على المجموعة بأكملها.

هرك/جك/ب ق