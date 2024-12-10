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واشنطن تحوّل لحساب كييف 20 مليار دولار قرضا مضمونا بفوائد الأصول الروسية المجمدة

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أعلنت واشنطن الثلاثاء أنّها حوّلت إلى صندوق في البنك الدولي 20 مليار دولار ستحصل عليها أوكرانيا على شكل قرض بضمان فوائد الأصول الروسية المجمّدة، وذلك من أصل قرض بقيمة 50 مليار دولار كانت مجموعة السبع التزمت تقديمه للحكومة الأوكرانية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنّ “الولايات المتّحدة وفت بالالتزام الذي قطعته في تشرين الأول/أكتوبر (…) عبر تحويل هذه الأموال” إلى الصندوق المخصص لأوكرانيا في البنك الدولي “والذي سيتمّ من خلاله إتاحة هذه الأموال لأوكرانيا”.

وبعد أشهر من المناقشات، توصّل قادة دول مجموعة السبع في تشرين الأول/أكتوبر إلى اتفاق على استخدام الفوائد  الناتجة عن الأصول السيادية الروسية المجمّدة في بلادهم بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو، لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.

ونقل البيان عن وزيرة الخزانة جانيت يلين قولها إنّ “هذه الأموال – المموّلة من الإيرادات الاستثنائية الناتجة من الأصول الثابتة الروسية – ستوفّر لأوكرانيا دعما بالغ الأهمية”. 

من جهتها، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إنّ “القروض المقدّمة من الولايات المتحدة ومجموعة السبع سيتم سدادها من الفوائد الناتجة عن الأصول السيادية الروسية المجمّدة (…)، الأمر الذي سيضع تكلفة الحرب على كاهل روسيا وليس على كاهل دافعي الضرائب الأميركيين”.

ويأتي تحويل هذه الأموال لحساب أوكرانيا في وقت حاسم بالنسبة لكييف التي تتزايد شكوكها بشأن مستقبل الدعم الأميركي لها بمجرد أن يسلّم الرئيس الديموقراطي جو بايدن السلطة إلى الرئيس المنتخب الجمهوري دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/يناير.

بور/بم

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