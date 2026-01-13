واشنطن تصنّف جماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر ولبنان والأردن منظمة إرهابية

afp_tickers

5دقائق

صنّفت الولايات المتحدة الثلاثاء جماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر والأردن ولبنان منظمة إرهابية، تلبية لمطالبة حلفائها العرب والمحافظين الأميركيين.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان إن “هذا التصنيف يعكس الاجراءات الأولى لجهود مستمرة بهدف التصدي لأعمال العنف وعدم الاستقرار التي تقوم بها فروع جماعة الإخوان المسلمين أينما وقعت”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة ستستخدم كل الأدوات المتاحة لحرمان فروع جماعة الإخوان المسلمين من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب أو دعمه”.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن جماعة الإخوان المسلمين “سجلّها طويل في ارتكاب أفعال إرهابية، ونحن نعمل بقوة لاستبعادها من النظام المالي”.

ويجمّد التصنيف أي أصول للجماعة في الولايات المتحدة ويجرّم التعامل معها، كما يعوق بشكل كبير سفر أعضائها إلى الولايات المتحدة.

وأعربت جماعة الإخوان المسلمين في مصر الثلاثاء في بيان إلكتروني نشرته عن “رفضها القاطع” لقرار واشنطن متعهّدة اتّخاذ “كافة الإجراءات القانونية من أجل وقف تنفيذ هذا القرار بما يحفظ حقها، وحقوق كافة أعضائها”.

واعتبرت أن قرار تصنيفها منظمة إرهابية “لا يستند لأية أدلة قانونية يعتد بها”، وهو نتيجة ضغوط خارجية تمارَس على الولايات المتحدة.

ورحّبت القاهرة الثلاثاء بقرار الولايات المتحدة الذي كان الرئيس دونالد ترامب هيّأ الأرضية له في تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إنها تعتبر هذا القرار “خطوة فارقة تعكس خطورة هذه الجماعة وايديولوجيتها المتطرفة وما تمثله من تهديد مباشر للامن والاستقرار الاقليمي”.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين تولت الحكم في مصر في شكل ديموقراطي في العام 2012 إثر انتخاب محمد مرسي رئيسا بعد انتفاضة شعبية أطاحت الرئيس حسني مبارك.

وأُسقط مرسي في العام 2013 بانقلاب قاده آنذاك قائد الجيش عبد الفتاح السيسي قبل أن يصبح رئيسا، علما أنه شن مذاك حملة قمع واسعة النطاق ضد الجماعة.

والجماعة محظورة في دول عدة بما في ذلك الإمارات والسعودية والأردن.

في عمان، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في بيان الثلاثاء إنّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن “منحلة حكما منذ سنوات وهو ما أكده قرار قضائي صدر عام 2020، كما تم حظر كافة نشاطاتها في نيسان/أبريل 2025”.

– استهداف الارتباط بحماس –

وصنّفت إدارة ترامب فرع جماعة الإخوان في كل من مصر والأردن على أساس دعمه لحركة حماس الفلسطينية التي تصنفها واشنطن منذ فترة طويلة منظمة إرهابية.

وقالت الخارجية الأميركية إن تصنيف فرع الجماعة في لبنان منظّمة إرهابية يأتي بسبب اصطفافها مع حزب الله في إطلاق صواريخ على إسرائيل.

وقالت الخارجية الأميركية إن جماعة الإخوان المسلمين “دفعت باتجاه إضفاء طابع أكثر رسمية للاصطفاف مع محور حزب الله-حماس”.

في نيسان/أبريل، أعلن الأردن حظر كل نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها، متهما الجماعة باقتناء سلاح ومحاولة صنع متفجرات وصواريخ والتخطيط لزعزعة أمن الدولة.

في السنوات الأخيرة، سعى محافظون أميركيون للدخول على خط ملف جماعة الإخوان المسلمين، مع ترويج بعضهم لنظرية مؤامرة لا أساس لها تقول إن الجماعة تحاول التغلغل في الحكومة الأميركية بهدف فرض الشريعة الإسلامية.

وسعى مشرّعون جمهوريون مرارا إلى حظر جماعة الإخوان المسلمين، على أمل تجفيف مصادر تمويلها.

في السابق، امتنعت الولايات المتحدة عن تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، في موقف فُسّر جزئيا بحرصها على عدم تعريض علاقاتها مع تركيا للخطر، نظرا إلى الميول الإسلامية لرئيسها رجب طيب إردوغان والصلات الأيديولوجية التي تربطه بـ”الإخوان المسلمين”.

والعلاقة جيّدة عموما بين إردوغان وترامب الذي يقلّل من شأن انتقادات حادة وجّهها الرئيس التركي للحرب التي شنّتها إسرائيل في غزة ردا على هجوم حماس غير المسبوق على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

شت/ود/الح