The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وايمو تبدأ اختبار مركباتها الذاتية في نيويورك بعد موافقة السلطات

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أطلقت شركة “وايمو” المتخصصة في السيارات ذاتية القيادة والتابعة لشركة ألفابت (غوغل)، اختبارات القيادة الذاتية في نيويورك بعد موافقة سلطات المدينة، على ما أعلن ناطق باسم الشركة الناشئة لوكالة فرانس برس الاثنين.

منحت إدارة النقل في مدينة نيويورك شركة وايمو أول تصريح لها على الإطلاق لاختبار السيارات ذاتية القيادة في شوارعها الجمعة، رغم أن هذا التصريح يشترط وجود متخصص خلف عجلة القيادة “في جميع الأوقات”.

وأفادت المدينة في بيان أن هذا الاختبار يشمل “عددا محدودا” من المركبات – بحد أقصى ثماني مركبات – يمكنها السير في شوارع أجزاء من مانهاتن وبروكلين. وأكدت أن هذه التجربة أُجريت وفقا “لأشد قواعد السلامة صرامةً للسيارات ذاتية القيادة في البلاد”.

وأضافت المدينة أن التصريح الذي قُدّم الطلب بشأنه في منتصف حزيران/يونيو، ساري المفعول حتى نهاية أيلول/سبتمبر، مضيفةً أن وايمو يمكنها طلب تمديده بعد هذه الفترة.

وبحسب سلطات المدينة، حصلت الشركة أيضا على موافقة إدارة المركبات الآلية في ولاية نيويورك (DMV).

كانت هذه أول مرة تتقدم فيها شركة مُشغّلة بطلب للحصول على تصريح منذ أن قدّم رئيس البلدية إريك آدامز إطارا تنظيميا جديدا في آذار/مارس 2024.

أعلنت وايمو أنها تُشغّل سياراتها في المدينة الكبرى للقيادة اليدوية غير الذاتية، لكن بمجرد موافقة بلدية نيويورك الجمعة، بدأت باختبار المركبات ذاتية القيادة.

وقالت رئيسة العلاقات المجتمعية في وايمو أنابيل تشانغ في بيان لوكالة فرانس برس “نعتقد أنه من الضروري أن تعمل الشركات مباشرةً مع المدن لنشر تكنولوجيا القيادة الذاتية، ويسعدنا أن نحقق هذا الإنجاز في مدينة نيويورك”.

وأكدت أن سيارات الشركة الناشئة – من طراز “جاكوار” باللون الأبيض- “أكملت أكثر من عشرة ملايين رحلة في خمس مدن أميركية رئيسية، بسجل سلامة قوي”.

كانت وايمو قد قامت بأول رحلة لها إلى العاصمة الثقافية للولايات المتحدة في نهاية عام 2021، لكن سياراتها لم تعمل ذاتيا قط.

تأسست الشركة الناشئة عام 2009، وتمتلك أسطولاً يضم 150 مركبة، وتُقدم أكثر 250 ألف رحلة مدفوعة الأجر أسبوعياً في الولايات المتحدة. وتخطط لإطلاق خدماتها في ميامي وواشنطن عام 2026.

الم/جك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
15 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية