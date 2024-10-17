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وزارة: أمريكا تقدم لبعض المواطنين اللبنانيين وضع الحماية المؤقتة

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واشنطن (رويترز) – قالت الولايات المتحدة يوم الخميس إنها سمحت لمواطنين لبنانيين محددين موجودين على الأراضي الأمريكية حاليا بالبقاء لمدة 18 شهرا والتقدم للحصول على تصاريح عمل، وذلك وسط تأجج الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأمن الداخلي في بيان أن أفرادا معينين من لبنان موجودين في الولايات المتحدة حتى 16 أكتوبر تشرين الأول بإمكانهم التقدم للحصول على “وضع الحماية المؤقتة”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية