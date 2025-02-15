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وزارة: تركيا تقيل رئيس بلدية مواليا للأكراد في شرق البلاد

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أنقرة (رويترز) – قالت وزارة الداخلية التركية يوم السبت إن تركيا أقالت رئيس بلدية إقليم منتخبا مواليا للأكراد بسبب إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب وعينت مسؤولا حكوميا ليحل محله.

وقالت الوزارة في بيان إن رئيس البلدية المحلي حل محل عبد الله زيدان، عضو حزب المساواة والديمقراطية للشعوب ورئيس بلدية إقليم فان في الشرق بسبب إدانته في الآونة الأخيرة بتهمة “مساعدة منظمة إرهابية مسلحة”.

وجرى إقالة ثمانية رؤساء بلديات من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب التركي الموالي للأكراد واثنين آخرين من حزب الشعب الجمهوري المعارض من مناصبهم بتهم تتعلق بالإرهاب منذ الانتخابات المحلية في مارس آذار 2024. كما جرى اعتقال رئيس بلدية آخر من حزب الشعب الجمهوري بتهمة التلاعب في عطاءات.

وقال حزب المساواة والديمقراطية للشعوب، الذي لديه 57 مقعدا في البرلمان المكون من 600 مقعد، إن تعيين مسؤول حكومي رئيسا لبلدية فان “ضربة لإرادة الشعب”، وإنه لن “يرضخ لهذا الإجراء غير الشرعي”.

ويواجه سياسيون معارضون سلسلة من التحقيقات القانونية والاحتجازات والاعتقالات فيما يصفها منتقدون بأنها محاولة من الحكومة لقمع المعارضة والإضرار بفرصها في الانتخابات.

وتنفي الحكومة التركية اتهامات التدخل السياسي في القضايا وتقول إن القضاء مستقل.

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