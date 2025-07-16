وزير: الصين تدعم إيران في مقاومة “الاستقواء”

reuters_tickers

1دقيقة

بكين (رويترز) – أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الإيراني يوم الأربعاء بأن الصين ستواصل دعم إيران لحماية سيادتها الوطنية وكرامتها، وفي “مقاومة سياسات الهيمنة والاستقواء”.

وقال وانغ، وفقا لبيان صادر عن وزارته “تُولي الصين أهمية لالتزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، وتحترم حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية”.

وأكد وانغ استعداد بكين لمواصلة الاضطلاع بدور بناء في تعزيز تسوية القضية النووية الإيرانية والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، مضيفا أن الصين تقدر جهود طهران لتحقيق السلام عبر الدبلوماسية.