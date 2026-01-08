The Swiss voice in the world since 1935
وزير الخارجية الإماراتي يُعيّن مبعوثاً لمكافحة التطرف والإرهاب

عيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي مقصود كروز مبعوثاً لمكافحة التطرف والإرهاب، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وذكرت الوكالة أنّ القرار جاء “في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز حضورها الفاعل ضمن الجهود العالمية لمكافحة التطرف والإرهاب”.

وسيتولى مبعوث وزير الخارجية دعم جهود الدولة من خلال تعزيز الشراكات الدولية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة، إضافة إلى متابعة القرارات الدولية المتعلقة بمكافحة التطرف والإرهاب، واستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة التطرف والإرهاب، بحسب الوكالة.

