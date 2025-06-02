وزير الخارجية الإيراني يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة الاثنين

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يعقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاثنين في القاهرة اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ونظيره المصري بدر عبد العاطي، حسب الخارجية المصرية.

ويأتي لقاء عراقجي وغروسي وعبد العاطي غداة تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت فيه بتسريع إيران وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري.

وحثت إيران الولايات المتحدة الاثنين على تقديم “ضمانات” بشأن رفع العقوبات التي تخنق اقتصاد البلاد، في أعقاب اقتراح أميركي بشأن اتفاق نووي محتمل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي أسبوعي في طهران، “نريد ضمانات بشأن رفع العقوبات”، مضيفا “حتى الآن، لم يرغب الطرف الأميركي في توضيح هذه المسألة”.

ويلتقي عراقجي أيضا خلال زيارته للقاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

ويقوم عراقجي بزيارة إلى مصر ولبنان الاثنين لإجراء مشاورات بشأن “القضايا والتطورات الإقليمية” ومنها الحرب في غزة وأزمتا ليبيا والسودان، بحسب الوكالة الإيرانية.

ووفقا لتقرير غير معدّ للنشر أصدرته وكالة الطاقة الذرية واطلعت عليه وكالة فرانس برس، باتت كمية اليورانيوم المخصب الإجمالية تتجاوز 45 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق المبرم في العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وتبلغ 9247,6 كيلوغراما.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن هذه الكمية من اليورانيوم المخصب “تثير مخاوف كبرى”.

ورفضت طهران نتائج التقرير واتهمت في بيان الوكالة الذرية بـ”الاستناد إلى مصادر معلومات مضللة وتفتقر إلى الصدقية قدمها النظام الصهيوني”.

وتتهم دول غربية وإسرائيل، إيران بالسعي إلى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية، مؤكدة الطابع السلمي لبرنامجها النووي.

وحذر عراقجي من أن بلاده سترد إذا “استغلت” الدول الأوروبية التقرير لأهداف “سياسية”.

ودعا عراقجي غروسي في مكالمة هاتفية الأحد إلى عدم إتاحة الفرصة “لبعض الأطراف” لإساءة استخدام التقرير “لتحقيق أهدافها السياسية” ضد إيران، وفقا لبيان للخارجية الإيرانية، في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعدما حذرت الدول الثلاث من أنها قد تعيد فرض العقوبات إذا هدد برنامج إيران النووي أمن القارة.

ويتزامن التقرير مع مفاوضات إيرانية-أميركية بشأن البرنامج النووي الإيراني، بوساطة عُمانية، بعدما كانت واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

ومن المقرر أن يراجع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشاط إيران النووي في اجتماعه المقرر عقده في فيينا في التاسع من حزيران/يونيو.

لم/غ ر/