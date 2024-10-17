وزير الخارجية الإيراني يلتقي مع السيسي خلال زيارة نادرة لمصر

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القاهرة/دبي (رويترز) – التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي وصل إلى القاهرة ليل الأربعاء، وهي أول زيارة من نوعها منذ سنوات في إطار جولة بالشرق الأوسط وسط مخاوف من مواجهة أوسع في المنطقة مع إسرائيل.

وذكر المتحدث باسم رئاسة المصرية أن اللقاء ركز على “التطورات الجارية بالمنطقة، حيث أكد الرئيس الموقف المصري الداعي لعدم توسّع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون ذات تداعيات خطيرة”.

وأضاف “أكد الرئيس في هذا السياق ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين”.

وتصاعد التوتر تحسبا لهجوم إسرائيلي متوقع على إيران ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل في الأول من أكتوبر تشرين الأول.

وجاء ذلك في أعقاب صراع متصاعد بوتيرة سريعة بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وزار عراقجي السعودية وقطر والعراق ولبنان ضمن جولته بالمنطقة.

وكانت العلاقات بين مصر وإيران متوترة عموما في العقود الماضية، لكن البلدين كثفا الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى منذ اندلاع الحرب في غزة العام الماضي مع سعي مصر لدور الوساطة.

وسافر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طهران في يوليو تموز لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني.