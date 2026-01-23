وزير الخارجية الإيراني يهاجم زيلينسكي بعد تصريحاته في دافوس

هاجم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد تصريحات الأخير في دافوس بأن القمع الدموي للاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية يُظهر أن السلطات إذا “قتلت ما يكفي من الناس”، فستبقى في السلطة.

وكان زيلينسكي الذي تخوض بلاده حربا ضد روسيا منذ نحو أربع سنوات، قال في كلمة ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الخميس، إنّ بقاء القيادة الدينية الإيرانية في السلطة يُعدّ “رسالة واضحة لكل مُستبد”.

وردّ عراقجي على تصريحات زيلينسكي بسلسلة من الاتهامات في منشور بالانكليزية عبر اكس، قال فيه إنّ الرئيس الأوكراني “يستنزف أموال دافعي الضرائب الأميركيين والأوروبيين لملء جيوب جنرالاته الفاسدين”.

وأضاف “لقد سئم العالم المهرجين التائهين، يا سيّد زيلينسكي”، في إشارة واضحة إلى مسيرة الزعيم الأوكراني السابقة كممثل كوميدي.

وأضاف “على عكس جيشكم المدعوم من الخارج والذي ينخره المرتزقة، نحن الإيرانيين نعرف كيف ندافع عن أنفسنا ولا نحتاج إلى التوسل للأجانب طلبا للمساعدة”.

تتهم كييف والغرب إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية لاستخدامها في أوكرانيا، بينما تنفي طهران إرسال أي أسلحة إلى روسيا.

وفي كلمة ألقاها في دافوس، اعتبر زيلينسكي أن تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات مثال إضافي على تقاعس الدول الغربية أمام العدوان.

وقال بالانكليزية “كان هناك الكثير من الحديث عن الاحتجاجات في إيران، لكنها غرقت في الدماء. لم يقدّم العالم المساعدة الكافية للشعب الإيراني، بل وقف مكتوف الأيدي”.

وأشار زيلينسكي إلى أن بداية الاحتجاجات تزامنت مع عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة في أوروبا.

وتابع “مع عودة السياسيين إلى العمل واتخاذهم موقفا مما يحصل، كان آية الله قد قتل الآلاف”.

وأضاف “ماذا سيؤول إليه حال إيران بعد هذه المذبحة؟ إذا استمر النظام، فذلك يشكل رسالة واضحة لكل مستبد: اقتل ما يكفي من الناس وستبقى في السلطة”.

