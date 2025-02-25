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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى طهران لإجراء محادثات (إعلام)

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وصل وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى طهران الثلاثاء لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين، بحسب صور نشرتها وكالة “إسنا” الإيرانية للأنباء.

وذكرت الوكالة الإيرانية أن لافروف سيلتقي نظيره الإيراني عباس عراقجي.

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان بأن المحادثات ستتناول “العلاقات الروسية-الإيرانية” بالإضافة إلى “عدد من القضايا الدولية الراهنة”.

وأوضحت أن المناقشات ستشمل التطورات في سوريا واليمن، بالإضافة إلى الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015 بين إيران والقوى العالمية بما فيها روسيا.

وانهار الاتفاق المعروف رسميا ب”خطة العمل الشاملة المشتركة”، بعد انسحاب واشنطن منه عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عاد إلى منصبه في كانون الثاني/يناير.

وبعد عودته إلى البيت الأبيض، أعاد ترامب العمل بسياسة “الضغوط القصوى” بفرض عقوبات على إيران، وهو ما يعكس نهجه خلال ولايته الأولى.

وتخضع كل من روسيا وإيران لعقوبات دولية شديدة تقيد التجارة، لكنهما عزّزتا تعاونهما في مجالات أخرى مثل الدفاع.

واتهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون طهران بتزويد موسكو أسلحة لاستخدامها في الحرب، وهي اتهامات نفتها إيران مرارا.

وفي كانون الثاني/يناير، وقّع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال زيارة لموسكو، اتفاق شراكة استراتيجية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ما يعزز التعاون الاقتصادي والعسكري بينهما.

ورغم تحالفهما الحالي، لعلاقات إيران وروسيا تاريخ معقد تخلّلته مواجهات عسكرية.

وتعرضت الحكومتان لانتكاسة كبيرة في سوريا عندما فرّ حليفهما الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر إلى موسكو بعدما شنت قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، هجوما مباغتا ودخلت العاصمة دمشق.

بدم/الح/غ ر

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