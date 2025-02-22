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وزير الخارجية الروسي يزور إيران خلال الأيام المقبلة

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قالت وزارة الخارجية الإيرانية السبت إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور طهران في الأيام المقبلة للقاء نظيره الإيراني ومناقشة “التطورات الإقليمية والدولية”.

وقال المتحدث باسم الوزارة الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إن “الزيارة… ستتم في إطار المشاورات الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية”.

وأضاف البيان أن لافروف سيلتقي أيضا بمسؤولين إيرانيين آخرين. 

وقال سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ايسنا) إن زيارة لافورف ستتم الثلاثاء وستستمر ليوم واحد. 

زار لافروف إيران آخر مرة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 لحضور اجتماع يهدف إلى إيجاد حل للتوترات بين أرمينيا وأذربيجان. 

كانت طهران وموسكو حليفتين رئيسيتين للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وهما تخضعان لعقوبات غربية مشددة. 

شدد الغرب عقوباته ضد روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في عام 2022. 

وفرض مزيدا من العقوبات على طهران لاتهامها بتزويد موسكو بمُسيرات وصواريخ تستخدمها في الحرب، وهو ما نفته إيران.

وتقول دول غربية إن العقوبات المفروضة على طهران تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية رغم نفيها السعي لحيازة السلاح النووي.

بدم/ص ك/كام

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