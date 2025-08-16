وزير الخارجية الصيني يزور الهند الاثنين لبحث التجارة الحدودية

يتوجه وزير خارجية الصين إلى الهند الإثنين لمناقشة استئناف التجارة الحدودية بين البلدين بعد انقطاع استمر خمس سنوات، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان نشر على الإنترنت “من 18 إلى 20 آب/أغسطس… سيتوجّه (وزير الخارجية الصيني) وانغ يي إلى الهند ويشارك في الاجتماع الرابع والعشرين للممثلين الخاصين بشأن قضية الحدود الصينية الهندية”.

ورغم أن حجم التبادل التجاري بين البلدين عبر الممرات الجبلية المرتفعة في جبال هملايا كان ضعيفا في السابق، فإن استئنافه اليوم يحمل دلالة رمزية كبيرة.

وعُلّقت هذه المبادلات منذ المواجهة المميتة التي وقعت بين جنود صينيين وهنود عام 2020 على الحدود في جبال هملايا والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا وأربعة جنود صينيين.

وتتقاسم الصين والهند حدودا تمتد على 3500 كيلومتر، تتنازعان على بعض أجزائها ما يؤدي إلى وقوع حوادث متكررة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أشار ممثلون للبلدين إلى أنهما يناقشان مسألة استئناف التجارة الحدودية.

وأكدت وزارة الخارجية الهندية في بيان السبت أن وانغ سيلتقي مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، ثم سيجري محادثات مع نظيره سوبراهمانيام جايشانكار، بعد شهر من لقائهما في بكين.

وتتنافس الهند والصين منذ فترة طويلة على النفوذ الاستراتيجي في جنوب آسيا، لكن في ظل الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، قرر البلدان استئناف الحوار.

ويُنظر إلى استئناف الحوار حول التجارة الحدودية على أنه مرحلة جديدة في تقارب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد اتفاقات استئناف الرحلات الجوية المباشرة بينهما واستئناف إصدار التأشيرات السياحية.

