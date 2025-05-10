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وزير الخزانة: الولايات المتحدة “يحتمل” أن تبلغ سقف الدين في آب/أغسطس

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حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الجمعة من أن هناك “احتمالا معقولا” ببلوغ الولايات المتحدة سقف الدين في شهر آب/أغسطس خلال عطلة الكونغرس، داعيا النواب إلى التحرك.

وقال بيسنت في رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون “أحض الكونغرس بكل احترام على زيادة أو تعليق سقف الدين بحلول منتصف تموز/يوليو، قبل عطلته المقررة، لحماية الثقة الكاملة بالولايات المتحدة وسمعتها”. 

وتجاوزت الولايات المتحدة سقف الاقتراض الذي وافق عليه الكونغرس وبلغ نحو 36 تريليون دولار في كانون الثاني/يناير من هذا العام، ما أجبر وزارة الخزانة على اتخاذ “تدابير استثنائية” لتجنب خطر تخلف الحكومة عن سداد مستحقاتها. 

ويجري الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون نقاشات لرفع سقف الدين كجزء من تدابير أوسع تشمل الضرائب والانفاق بالاستناد إلى أولويات سياسة الرئيس دونالد ترامب. 

لكن هذه النقاشات فشلت حتى الآن في التحول إلى تشريعات يمكن إقرارها في مجلسي النواب والشيوخ، مما حفز بيسنت على توجيه رسالته. 

أضافت الرسالة أن “الحوادث السابقة أظهرت أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة (…) يمكن أن يكون له عواقب سلبية خطيرة على الأسواق المالية والشركات والحكومة الفدرالية”. 

وتابع بيسنت “إن الفشل في تعليق أو زيادة حد الدين من شأنه أن يثير الفوضى في نظامنا المالي ويقلل من أمن أميركا ومكانتها القيادية العالمية”.

دا/سام

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