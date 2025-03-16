وزير الدفاع: واشنطن ستواصل حملتها على الحوثيين لحين وقف أعمالهم العسكرية

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(رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث يوم الأحد إن الولايات المتحدة ستشن ضربات “لا هوادة فيها” على الحوثيين في اليمن لحين وقف عملياتهم العسكرية التي تستهدف الأصول الأمريكية وحركة الشحن العالمي.

وأضاف في تصريحات لقناة فوكس نيوز يوم الأحد بعد ساعات من شن إدارة دونالد ترامب ضربات على الجماعة المدعومة من إيران في اليمن، أن هذه الحملة جاءت ردا على عشرات الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 وهي تحذير لإيران للتوقف عن دعم الجماعة.

وأردف “سيستمر هذا (الهجوم) حتى تقولوا: لن نقصف السفن والأصول”.